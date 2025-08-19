Ваш рацион может разрушать иммунитет и мышцы, если в нём не хватает этого микроэлемента

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:04
Спорт

Цинк — это не просто микроэлемент, а важнейший участник многих процессов в организме. Его роль особенно ценят спортсмены: он помогает мышцам восстанавливаться после нагрузок, ускоряет заживление и даже снижает воспаление. Но цинк нужен не только тем, кто проводит много времени в спортзале — он влияет на здоровье каждого.

Спортсмен проверяет время на тренировке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортсмен проверяет время на тренировке

Что делает цинк в организме

Одна из главных функций минерала — участие в регенерации. После тренировки в мышцах возникают микроповреждения, сопровождающиеся воспалением и отёком. Именно цинк вместе с белками помогает восстановить ткань, тем самым способствуя росту мышечной массы.

Не менее важна его роль для иммунитета. Цинк отвечает за корректную работу защитных клеток, а также связывает свободные радикалы, которые могут повреждать ДНК и вызывать сбои в обмене веществ. При дефиците микроэлемента организм становится более уязвимым к инфекциям.

Цинк влияет и на внешний вид. Благодаря его участию в делении клеток обновляется кожа, волосы и соединительная ткань. Недостаток минерала может ускорить появление морщин.

Не стоит забывать и о репродуктивной системе: он участвует в синтезе половых гормонов и спермы, поэтому напрямую связан с фертильностью. А ещё этот микроэлемент необходим для выработки нейромедиаторов — гормонов счастья. Достаточный уровень цинка делает человека более устойчивым к стрессу и поддерживает хорошее настроение.

Когда цинка не хватает

Недостаток этого минерала проявляется по-разному. Чаще всего можно заметить белые пятна на ногтях, ослабленный иммунитет и замедленное заживление ран. Кожные высыпания, подавленное настроение или даже агрессивность тоже могут быть следствием дефицита. У мужчин часто наблюдаются проблемы с потенцией.

Мужчинам рекомендуется получать в среднем 11-16 мг цинка в сутки. Однако усвоение зависит от питания: фитаты, содержащиеся в бобовых, орехах и цельных злаках, снижают биодоступность минерала. Поэтому людям с рационом, богатым такими продуктами, стоит следить за дополнительным поступлением цинка.

Где искать цинк

Этот микроэлемент содержится в самых разных продуктах. Его много в устрицах, печени, яйцах, орехах, бобовых и овсянке. Но важно помнить: усвоение улучшается при одновременном употреблении витамина С, а значит сочетание, например, орехов с цитрусовыми или овощами может быть особенно полезным.

Итог

Цинк — незаменимый элемент, влияющий на мышцы, иммунитет, кожу, настроение и даже продолжительность жизни. Дефицит проявляется быстро и заметно, но восполнить его несложно: достаточно разнообразного питания и внимания к сигналам организма.

Уточнения

Цинк — химический элемент 12-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы второй группы, IIB) четвертого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 30.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Врачи: дефицит цинка вызывает высыпания, слабость и проблемы с потенцией
