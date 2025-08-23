Бицепсы, трицепсы, спина и плечи в огне: тренировка для дома за 30 минут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

У всех нас бывали дни, когда нет возможности пойти в спортзал, и вы быстро гуглите "тренировка для верхней части тела", а потом обнаруживаете, что для половины упражнений требуется силовая скамья. Конечно, это удобный предмет, но он отнюдь не является необходимостью, как и сам спортзал.

Тренировка мужчины
Фото: Designed be Freepik by sergeycauselove, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка мужчины

Эта тренировка для верхней части тела от фитнес-тренера Джо Бронстона проработает ваши бицепсы, трицепсы, спину и плечи (в наилучшем виде) с помощью всего лишь пары гантелей — силовая скамья не нужна. Это интенсивная тренировка, которая займёт не более 30 минут, поскольку она выполняется по формату AMRAP. Это аббревиатура от "как можно больше повторений/раундов".

Это отличный способ бросить вызов мышцам и набрать большой объём за короткое время, а также обеспечить феноменальную прокачку верхней части тела.

Упражнения:

  1. Попеременные супинированные тяги гантелей в наклоне — 10 повторений на каждую сторону
  2. Жим Арнольда одной рукой стоя на коленях — 10 повторений на каждую сторону
  3. Сгибания рук "молот" — 10 повторений
  4. Могильщики — 10 повторений
  5. Разгибание рук над головой — 10 повторений
  6. Скалолаз — 50 повторений

Обязательно запишите, сколько раундов вы выполнили. Затем, когда вы снова попробуете эту тренировку на следующей неделе, постарайтесь улучшить результат.

Вы можете сделать это, выполнив дополнительный раунд или сделав меньше перерывов, чем раньше.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
