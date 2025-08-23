Станьте мощным как Халк: развить силу корпуса можно с помощью гири и этих трёх упражнений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скручивания могут быть частью тренировки пресса, но если вы хотите развить функциональную силу кора, есть гораздо более динамичные упражнения, которые могут помочь.

Спортсмен с гирей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортсмен с гирей

Слабый кор может нанести серьёзный вред вашему телу: он может затруднить выполнение повседневных действий, таких как наклоны и поднятие предметов, увеличить вероятность возникновения боли в пояснице и даже снизить вашу эффективность в спортзале.

Если у вас нет гири, можно использовать гантель или даже тяжёлую бутылку с водой. Какой бы вес вы ни выбрали, сначала начните с лёгкого, чтобы отработать правильную технику, а затем увеличивайте интенсивность.

Вот что получилось:

  • Гало сидя
  • Мельницы сидя
  • Планка с перекладинами

Отдыхайте 45-60 секунд между раундами и 90 секунд перед следующим упражнением. И не забудьте посмотреть короткое видео выше, если не знаете, как выполнять каждое упражнение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
