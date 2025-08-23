Станьте мощным как Халк: развить силу корпуса можно с помощью гири и этих трёх упражнений

Скручивания могут быть частью тренировки пресса, но если вы хотите развить функциональную силу кора, есть гораздо более динамичные упражнения, которые могут помочь.
Слабый кор может нанести серьёзный вред вашему телу: он может затруднить выполнение повседневных действий, таких как наклоны и поднятие предметов, увеличить вероятность возникновения боли в пояснице и даже снизить вашу эффективность в спортзале.
Если у вас нет гири, можно использовать гантель или даже тяжёлую бутылку с водой. Какой бы вес вы ни выбрали, сначала начните с лёгкого, чтобы отработать правильную технику, а затем увеличивайте интенсивность.
Вот что получилось:
Отдыхайте 45-60 секунд между раундами и 90 секунд перед следующим упражнением. И не забудьте посмотреть короткое видео выше, если не знаете, как выполнять каждое упражнение.
