Мышцы станут кирпичными: вот как прокачать тело всего за 30 минут

Наращивание силы и мышц требует времени. Но что делать, если времени мало? Если это вам знакомо, то тренировки на всё тело — ваш лучший выбор. Эта тренировка из шести упражнений займёт не больше 30 минут, вам понадобятся только гантели.
Эта тренировка на всё тело разработана Эммой Симарро, основательницей Building Body Confidence.
Выполните шесть упражнений ниже по 8-12 повторений, отдыхайте 60-120 секунд между каждым подходом и повторите тренировку ещё два раза.
"Показатель того, достаточно ли тяжелы ваши веса, зависит от того, насколько сложны для вас последние 2-3 повторения", — говорит она.
Если у вас только тяжёлые веса, Эмма советует немного уменьшить количество повторений, а если только лёгкие, стремитесь к большему диапазону повторений.
Вот ваша тренировка:
Тренировки на всё тело — наши любимые тренировки в T3, поэтому у нас есть ещё много подобных! Если вы ищете что-то похожее на оставшуюся часть недели, то уделите этому 15-минутное время тренировке с гантелями на всё тело. А если вы идёте в спортзал, то эта тренировка на жиме штанги также проработает все ваши мышцы с головы до ног всего за 20 минут с помощью суперсетов.
