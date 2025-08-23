Мышцы станут кирпичными: вот как прокачать тело всего за 30 минут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тренер дал упражнения, которые помогут за полчаса проработать мышцы всего тела
1:31
Спорт

Наращивание силы и мышц требует времени. Но что делать, если времени мало? Если это вам знакомо, то тренировки на всё тело — ваш лучший выбор. Эта тренировка из шести упражнений займёт не больше 30 минут, вам понадобятся только гантели.

ягодичный мост
Фото: freepik
ягодичный мост

Эта тренировка на всё тело разработана Эммой Симарро, основательницей Building Body Confidence.

Выполните шесть упражнений ниже по 8-12 повторений, отдыхайте 60-120 секунд между каждым подходом и повторите тренировку ещё два раза.

"Показатель того, достаточно ли тяжелы ваши веса, зависит от того, насколько сложны для вас последние 2-3 повторения", — говорит она.

Если у вас только тяжёлые веса, Эмма советует немного уменьшить количество повторений, а если только лёгкие, стремитесь к большему диапазону повторений.

Вот ваша тренировка:

  • Приседания
  • Жим стоя
  • Ягодичный мостик
  • Жим лежа на полу
  • Тяга штанги в наклоне
  • Мёртвый жук

Тренировки на всё тело — наши любимые тренировки в T3, поэтому у нас есть ещё много подобных! Если вы ищете что-то похожее на оставшуюся часть недели, то уделите этому 15-минутное время тренировке с гантелями на всё тело. А если вы идёте в спортзал, то эта тренировка на жиме штанги также проработает все ваши мышцы с головы до ног всего за 20 минут с помощью суперсетов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
