Мышцы станут кирпичными: вот как прокачать тело всего за 30 минут

Тренер дал упражнения, которые помогут за полчаса проработать мышцы всего тела

Спорт

Наращивание силы и мышц требует времени. Но что делать, если времени мало? Если это вам знакомо, то тренировки на всё тело — ваш лучший выбор. Эта тренировка из шести упражнений займёт не больше 30 минут, вам понадобятся только гантели.

ягодичный мост

Эта тренировка на всё тело разработана Эммой Симарро, основательницей Building Body Confidence.

Выполните шесть упражнений ниже по 8-12 повторений, отдыхайте 60-120 секунд между каждым подходом и повторите тренировку ещё два раза.

"Показатель того, достаточно ли тяжелы ваши веса, зависит от того, насколько сложны для вас последние 2-3 повторения", — говорит она.

Если у вас только тяжёлые веса, Эмма советует немного уменьшить количество повторений, а если только лёгкие, стремитесь к большему диапазону повторений.

Вот ваша тренировка:

Приседания

Жим стоя

Ягодичный мостик

Жим лежа на полу

Тяга штанги в наклоне

Мёртвый жук

