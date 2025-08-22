Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яндекс Роботикс: представлен прототип робота-комплектовщика для склада
Ветеринары: кошки больше всего любят почесывания подбородка и между ушами
Обработка огурцов молоком защищает листья от мучнистой росы
Пилатес, йога и плавание улучшают осанку за счёт укрепления мышечного корсета
Специалисты выделили топ-10 важнейших фильмов жанра вестерн в истории кино
Говяжий фарш и брокколи делают лапшу быстрым ужином без лишней посуды
Пена для бритья помогает удалить пятна от кофе и сока с обивки автомобиля
Низкое содержание кислорода в горах ускоряет метаболизм и снижает аппетит у детей
Картридж фильтра для воды нужно менять каждые 2-6 месяцев из-за износа

6 упражнений с гантелями, которые превратят ваши руки в стальные за 30 дней

Тренировка мечты: выполняйте 6 упражнений с гантелями от тренера Уильямс
1:44
Спорт

Сильные, рельефные руки отлично смотрятся в футболке с короткими рукавами или рубашке. Нужны ли вам тросы, штанги или крутые тренажёры для начала? Абсолютно нет — достаточно пары гантелей и этих шести упражнений от тренера Британи Уильямс.

Жим гантелей
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Жим гантелей

Большинство этих упражнений выполняются либо стоя, либо сидя. Это значит, что вам не придётся жульничать, используя нижнюю часть тела для дополнительного импульса. Но это значит, что вы будете лучше изолировать работающие мышцы, что приведёт к большему прогрессу.

Выполните от 6 до 10 повторений каждого из упражнений, представленных ниже, на каждую руку, отдыхая по 1 минуте между подходами.

"Чтобы добиться максимальных результатов в этой тренировке, выполните 3 раунда каждого упражнения, прежде чем переходить к следующему!" — советует Британи.

Что касается веса, выбирайте что-то посложнее, но с одним-двумя повторениями в запасе (помните, у вас есть три подхода).

Вот программа тренировки:

  • Z-пресс
  • Сгибание Зоттмана
  • Разминка с удержанием
  • Тяга к подбородку
  • Концентрированное сгибание с удержанием

Верхняя часть тела готова, теперь время заняться нижней частью. Держите гантели в руках — это всё, что вам понадобится для этой 20-минутной тренировки. Она может быть простой и состоит из трёх упражнений, но при этом на 100% захватывающая и заставит ваши квадрицепсы, бицепсы бедра, икры и ягодицы проработать.

Завершите тренировку этой 8-минутной тренировкой корпуса стоя, несколькими статическими растяжками, и всё готово.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Бывшая невеста Никиты Преснякова заговорила о его разводе
Эксперты по туризму: Чайнатаун остаётся самым колоритным районом Сингапура
Питьевой йогурт часто содержит меньше белка и больше сахара
Аренда в Тимирязевском районе Москвы: эксперты объясняют причины резкого роста цен на однушки
Better Homes & Gardens: рагу с картофелем и кабачками готовится за 30 минут
Легенда тенниса Яна Новотна, завоевавшая 17 титулов Большого шлема, умерла в 49 лет
Учёные: наклон оси стал главной причиной потери воды на Марсе
Светлана Разина назвала танцоров Татьяны Булановой позором
Самцы лосей в октябре могут нападать на человека без причины
Тёмная ваза помогает срезанным цветам дольше сохранять свежесть, говорят флористы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.