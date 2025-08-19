Эдиге Касымбек стал чемпионом мира по вольной борьбе среди молодежи до 20 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эркин Касымбек — чемпион мира U20 по вольной борьбе
1:04
Спорт

Сборная Казахстана завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди молодежи по вольной борьбе. Соревнования проходят в Самокове, Болгария.

Флаг Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Казахстана

В весовой категории до 125 кг Эдиге Касымбек стал чемпионом мира, не уступив ни одному сопернику. В финале он одолел иранца Абольфазла Мохаммада Неджада со счётом 4:1.

Стоит отметить, что в 1/8 финала турнира спортсмен из Казахстана одержал победу над монголом Нарантулгой Дармаабазаром со счётом 15:12. В четвертьфинале он одолел южнокорейца Байджуна Джана со счётом 6:0.

В полуфинале он с явным преимуществом одолел американца Коула Мирасолу, досрочно завершив бой со счётом 11:0.

Кроме того, Досжан Кульгайып (74 кг) и Самир Дурсынов (97 кг) завоевали бронзовые медали чемпионата мира.

Уточнения

 
 Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Руслан Пименов: в Зените обсуждают увольнение Семака из-за провального старта
