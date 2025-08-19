Эдиге Касымбек стал чемпионом мира по вольной борьбе среди молодежи до 20 лет

Эркин Касымбек — чемпион мира U20 по вольной борьбе

Сборная Казахстана завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди молодежи по вольной борьбе. Соревнования проходят в Самокове, Болгария.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

В весовой категории до 125 кг Эдиге Касымбек стал чемпионом мира, не уступив ни одному сопернику. В финале он одолел иранца Абольфазла Мохаммада Неджада со счётом 4:1.

Стоит отметить, что в 1/8 финала турнира спортсмен из Казахстана одержал победу над монголом Нарантулгой Дармаабазаром со счётом 15:12. В четвертьфинале он одолел южнокорейца Байджуна Джана со счётом 6:0.

В полуфинале он с явным преимуществом одолел американца Коула Мирасолу, досрочно завершив бой со счётом 11:0.

Кроме того, Досжан Кульгайып (74 кг) и Самир Дурсынов (97 кг) завоевали бронзовые медали чемпионата мира.

