Эдиге Касымбек стал чемпионом мира по вольной борьбе среди молодежи до 20 лет

Сборная Казахстана завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди молодежи по вольной борьбе. Соревнования проходят в Самокове, Болгария.
В весовой категории до 125 кг Эдиге Касымбек стал чемпионом мира, не уступив ни одному сопернику. В финале он одолел иранца Абольфазла Мохаммада Неджада со счётом 4:1.
Стоит отметить, что в 1/8 финала турнира спортсмен из Казахстана одержал победу над монголом Нарантулгой Дармаабазаром со счётом 15:12. В четвертьфинале он одолел южнокорейца Байджуна Джана со счётом 6:0.
В полуфинале он с явным преимуществом одолел американца Коула Мирасолу, досрочно завершив бой со счётом 11:0.
Кроме того, Досжан Кульгайып (74 кг) и Самир Дурсынов (97 кг) завоевали бронзовые медали чемпионата мира.
