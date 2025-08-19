Казахстанский борец прорвался в финал чемпионата мира: впереди — дуэль с иранцем

Казахстанец Эдиге Касымбек вышел в финал ЧМ по борьбе среди молодёжи в Болгарии

В Болгарии начался чемпионат мира по борьбе среди молодёжи. В первый день соревнований состоялись отборочные поединки по вольной борьбе.

В итоге казахстанец Эдиге Касымбек, выступающий в весовой категории до 125 кг, одержал победу над всеми соперниками и вышел в финал.

Далее он встретится с иранцем Мухаммадом Незом за звание чемпиона мира. Кроме того, шансы на призы есть у Самира Дурсунова (97 кг) и Досжана Кулгаипа (74 кг).

