Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% и достиг 2 965 пунктов на 20 августа
Дело о смерти Мэттью Перри: последняя обвиняемая признала вину
Guardian: учёные смогут контролировать вкус шоколада с помощью микроорганизмов
Свиная печень с луком и морковью готовится на сковороде за 30 минут
Елена Терлеева впервые вышла замуж в 40 лет
Гордон опровергла нападение Товстик на мужа: травма получена при выносе вещей
Кинологи: ревность у собак возникает из-за угрозы эмоциональной связи с хозяином
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции
Дофаминовый декор превращает интерьер в инструмент повышения энергии и настроения

Казахстанский борец прорвался в финал чемпионата мира: впереди — дуэль с иранцем

Казахстанец Эдиге Касымбек вышел в финал ЧМ по борьбе среди молодёжи в Болгарии
0:36
Спорт

В Болгарии начался чемпионат мира по борьбе среди молодёжи. В первый день соревнований состоялись отборочные поединки по вольной борьбе.

Бокс
Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бокс

В итоге казахстанец Эдиге Касымбек, выступающий в весовой категории до 125 кг, одержал победу над всеми соперниками и вышел в финал.

Далее он встретится с иранцем Мухаммадом Незом за звание чемпиона мира. Кроме того, шансы на призы есть у Самира Дурсунова (97 кг) и Досжана Кулгаипа (74 кг).

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официально — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Авто
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Глава ФПБК потребовал признать Юрия Шевчука иностранным агентом
Эркин Касымбек — чемпион мира U20 по вольной борьбе
Хинштейн — Курская область создаст систему одного окна для инвесторов
Казахстанец Эдиге Касымбек вышел в финал ЧМ по борьбе среди молодёжи в Болгарии
Итальянский трансферный рынок: всё о последних переговорах
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Коби Брайант — величайший? Сенсационное заявление Денниса Родмана
Исследование выявило народы России с высокой предрасположенностью к фотостарению
Автомеханики рассказали, как по поведению масляного щупа определить износ поршневых колец
Рэпер Баста сотрудничает с Марго Овсянниковой из-за финансовых трудностей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.