Казахстанский борец прорвался в финал чемпионата мира: впереди — дуэль с иранцем

В Болгарии начался чемпионат мира по борьбе среди молодёжи. В первый день соревнований состоялись отборочные поединки по вольной борьбе.
В итоге казахстанец Эдиге Касымбек, выступающий в весовой категории до 125 кг, одержал победу над всеми соперниками и вышел в финал.
Далее он встретится с иранцем Мухаммадом Незом за звание чемпиона мира. Кроме того, шансы на призы есть у Самира Дурсунова (97 кг) и Досжана Кулгаипа (74 кг).
