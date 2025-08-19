Новости трансферного рынка: последние слухи и переговоры в итальянском футболе

Итальянский трансферный рынок: всё о последних переговорах

Стали известны предложения и слухи из-за рубежа в итальянском футболе.

"Парма" возобновила контакты с полузащитником дортмундской "Боруссии" Рейной, но игрок сталкивается с конкуренцией со стороны "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. Немецкий клуб стремится сохранить его в Бундеслиге. Дальнейшие события будут развиваться в ближайшие часы.

"Ювентус" — Коло Муани, переговоры с ПСЖ продолжаются. Возвращение Коло Муани в Турин ещё не завершено: соглашение с ПСЖ ещё не подписано, но игрок уже дал своё полное согласие. Переговоры продолжаются.

Несколько клубов, как итальянских, так и международных, обратили внимание на Николу Крстовича из "Лечче". Помимо "Наполи", интерес к нему сохраняется и со стороны "Аталанты", а также поступило предложение от клуба бундеслиги "Вольфсбург" о переходе игрока 2000 года рождения.

"Дженоа" рассматривает возможную замену Мортену Френдрупу, которым интересовались "Интер" и "Рома". Интерес к игроку проявляет Жан Онана из "Бешикташа". Это возвращение, поскольку камерунский полузащитник, родившийся в 2000 году, уже выступал за "Дженоа".

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году. Самый титулованный клуб страны.

