Вместо радости победы — минута молчания: матч Брайтона обернулся трагедией

Смерть на футболе: 72-летний фанат Брайтона умер во время игры

Болельщик "Брайтона" скончался, потеряв сознание перед публикой во время матча Премьер-лиги против "Фулхэма".

72-летнему мужчине стало плохо во втором тайме матча, и он скончался на глазах у зрителей. На место происшествия прибыли медики, но спасти болельщика не удалось.

"Брайтон" подтвердил трагическую новость в социальных сетях. Все в клубе соболезнуют семье и друзьям 72-летнего болельщика, который, к сожалению, скончался во время матча с "Фулхэмом".

Болельщики также почтили память умершего.

