Вместо радости победы — минута молчания: матч Брайтона обернулся трагедией

Смерть на футболе: 72-летний фанат Брайтона умер во время игры
Болельщик "Брайтона" скончался, потеряв сознание перед публикой во время матча Премьер-лиги против "Фулхэма".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

72-летнему мужчине стало плохо во втором тайме матча, и он скончался на глазах у зрителей. На место происшествия прибыли медики, но спасти болельщика не удалось.

"Брайтон" подтвердил трагическую новость в социальных сетях. Все в клубе соболезнуют семье и друзьям 72-летнего болельщика, который, к сожалению, скончался во время матча с "Фулхэмом".

Болельщики также почтили память умершего.

Уточнения

«Бра́йтон энд Хо́ув А́льбион» (полное название — Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» англ. Brighton & Hove Albion Football Club; английское произношение: [ˈbraɪtən ən ˈhoʊv ˈælbɪən 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из муниципалитета Брайтон-энд-Хов, Восточный Суссекс. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
