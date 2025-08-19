Вместо радости победы — минута молчания: матч Брайтона обернулся трагедией

Болельщик "Брайтона" скончался, потеряв сознание перед публикой во время матча Премьер-лиги против "Фулхэма".
72-летнему мужчине стало плохо во втором тайме матча, и он скончался на глазах у зрителей. На место происшествия прибыли медики, но спасти болельщика не удалось.
"Брайтон" подтвердил трагическую новость в социальных сетях. Все в клубе соболезнуют семье и друзьям 72-летнего болельщика, который, к сожалению, скончался во время матча с "Фулхэмом".
Болельщики также почтили память умершего.
«Бра́йтон энд Хо́ув А́льбион» (полное название — Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» англ. Brighton & Hove Albion Football Club; английское произношение: [ˈbraɪtən ən ˈhoʊv ˈælbɪən 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из муниципалитета Брайтон-энд-Хов, Восточный Суссекс.
