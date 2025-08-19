Алькарас vs Синер: вот кто победил в неожиданном финале

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Финал Мастерса в Цинциннати между Карлосом Алькарасом и Янником Синером должен был стать очередным эпизодом их противостояния, полным драматизма и равного тенниса, но на деле продлился ровно пять геймов.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янник Синнер

Алькарас выиграл свой восьмой титул ATP 1000 в карьере, поведя 5:0 в первом сете против первой ракетки мира, прежде чем итальянец снялся с соревнований.

Уже само начало матча было для Синера тревожным, он был совершенно не похож на себя. В какой-то момент даже показалось странным, как легко Алькарас набирает преимущество в матче.

При отставании 0:5 геймов итальянец запросил медицинский тайм-аут, а вскоре после этого, явно очень разочарованный, объявил о своем неспособности продолжать игру.

Его уход из спорта ставит под вопрос его участие в предстоящем Открытом чемпионате США, поскольку Синер, скорее всего, не сыграет в паре с Катериной Синяковой на турнире в Нью-Йорке в смешанном парном разряде.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
