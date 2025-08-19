Карло Анчелотти вызовётся в сборную Бразилии 25 августа

Вызов Неймара попал в заголовки испанских газет, которые пишут, что ему придётся страдать

Помимо матча против "Крус-Мальтино" на стадионе "Морумби", обсуждалась также возможность вызова 10-го номера в сборную Бразилии под руководством Карло Анчелотти.

Фото: [1] by Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бразильские болельщики

Газета As рассказывает об "аде" Неймара:

"В ближайшие дни бывший тренер мадридского "Реала" объявит состав на два последних отборочных матча чемпионата мира — против Чили и Боливии, и всё указывает на то, что десятого номера ждёт очередная неудача", — написано в статье.

Неудачная игра бывшего игрока "Барселоны" против "Васко да Гама" в сочетании с жёлтой карточкой, из-за которой он пропустит следующий матч против "Баии", — убедительные причины, по которым Неймар всё ещё остаётся без бразильской футболки менее чем за девять месяцев до начала чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

"Неймара постигло очередное разочарование в его долгой карьере. Покинув Саудовскую Аравию через чёрный ход, чтобы вернуться в Бразилию и стать звездой "Сантоса", бывший игрок "Барселоны" до сих пор не оправился от одного разочарования за другим", — отметил автор материала.

С момента своего дебюта в 2010 году Неймар сыграл в девяти турнирах за сборную Бразилии: Кубок Америки 2011 года, Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, Кубок конфедераций ФИФА 2013 года, Чемпионат мира ФИФА 2014 года, Кубок Америки 2015 года, Олимпийские игры ФИФА 2016 года, Чемпионат мира ФИФА 2018 года, Кубок Америки 2021 года и Чемпионат мира ФИФА 2022 года.