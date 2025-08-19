Тайные сомнения зреют в Зените: возможно, эра Семака подходит к концу

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказал мнение, что в руководстве "Зенита" могут начаться обсуждения относительно работы главного тренера Сергея Семака после неудачного старта сезона.
После пяти туров Мир РПЛ "Зенит" занимает лишь девятое место с шестью очками в активе. Команда потерпела поражение от "Ахмата" и сыграла вничью с "Рубином", ЦСКА и "Спартаком".
Пименов отметил, что несмотря на шесть чемпионских титулов и второе место в прошлом сезоне, в клубе могут возникнуть сомнения в эффективности работы Семака.
Он подчеркнул, что в "Зените" стараются не выносить проблемы на публику, поэтому информация о возможных увольнениях не распространяется.
"Но, я думаю, в руководстве клуба уже задаются вопросами, при всём уважении к Семаку. Уверен, там не такой старт сезона ожидали увидеть после приобретения столь мощных игроков", — сказал Пименов.
Возможно, на тренера оказывается давление, которое мешает ему эффективно работать, добавил он в беседе с "Комсомольской правдой".
Одной из главных проблем "Зенита" является медленная смена тактики с обороны на атаку. Команда предпочитает передавать мяч поперек поля и искать возможности для точного удара по воротам. Пименов считает, что такой подход не соответствует уровню игроков в команде, которые могли бы действовать более остро. Однако он подчеркнул, что это вопрос скорее к игрокам, а не к тренеру.
