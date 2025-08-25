Секретное оружие против жира: вот что нужно есть, чтобы похудеть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Диетолог перечислила 5 суперфудов, которые топят жир на животе за 4 недели
Спорт

Висцеральный жир — жир на животе, обволакивающий внутренние органы — не просто упрямый; он также связан с серьезными рисками для здоровья, такими как болезни сердца, диабет 2 типа и воспаления. Это жир, который вы не можете увидеть или почувствовать, но расширяющаяся талия — один из признаков того, что он там есть.

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

И хотя от него может быть трудно избавиться, особенно если у вас нет правильного питания и физических упражнений, хорошая новость заключается в том, что определенные суперфуды могут помочь уменьшить висцеральный жир.

Добавляя в свой рацион правильные продукты, вы можете начать избавляться от опасного жира изнутри.

Вот 5 мощных суперфудов, которые могут помочь уменьшить висцеральный жир всего за четыре недели, по словам эксперта по питанию Мэри Сабат: 

Авокадо

Авокадо не только вкусен и может быть использован различными способами, но и богат питательными веществами, которые помогают бороться с висцеральным жиром.

По словам Сабата, "авокадо богато мононенасыщенными жирами, которые помогают уменьшить воспаление в брюшной полости и улучшить чувствительность к инсулину — два ключевых фактора в уменьшении количества висцерального жира".

Зелёный чай

Зелёный чай считается одним из самых полезных напитков, поскольку он способствует множеству целей: от похудения до улучшения ясности ума. По словам Сабат, он также помогает бороться с висцеральным жиром.

"Катехины зелёного чая и натуральный кофеин действуют сообща, усиливая окисление жиров и борясь с трудноудаляемым жиром на животе без экстремальных диет", — говорит она.

Черника

Черника — мощный источник питательных веществ благодаря богатому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов. Сабат объясняет:

Черника богата полифенолами, которые борются с окислительным стрессом и улучшают усвоение сахара организмом, что важно для уменьшения накопления жира на животе.

Семена чиа

Благодаря высокому содержанию клетчатки, омега-3 жирных кислот, белка, а также различных минералов и антиоксидантов, семена чиа являются мощным источником питательных веществ, которые поддерживают здоровье сердца, помогают контролировать уровень сахара в крови и, что ещё больше способствует борьбе с висцеральным жиром.

"Семена чиа содержат клетчатку, растительный белок и омега-3, которые помогают дольше сохранять чувство сытости и стабилизировать уровень сахара в крови — важнейший шаг к уменьшению количества висцерального жира", — говорит Сабат.

Яблочный уксус

Употребление одной-двух столовых ложек яблочного уксуса в день может помочь регулировать уровень сахара в крови, поддерживать здоровье пищеварительной системы и способствовать контролю веса.

"Небольшая ежедневная доза яблочного уксуса перед едой может помочь снизить скачки сахара в крови и способствовать постепенному сжиганию жира в области живота", — говорит Сабат.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
