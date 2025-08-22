Как программа тренировок из комиксов может изменить тело и жизнь

Китаец занимался по программе из комиксов 1000 дней и перестроил свою жизнь

Мужчина Ли Шуанъюн в 2021 году потерял бизнес, семью и набрал много долгов. В этот период он увидел мангу "One-Punch Man" и решил повторить легендарную тренировку главного героя Сайтамы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

Парень был очень беден и занимался в кроссовках за 1$ и питался лапшой и яйцами. Он делал 100 отжиманий, 100 скручиваний, 100 приседаний и 10 км бега каждый день.

Ли публиковал фото, где видно его прогресс в соцсетях и обрел много фанатов. Это привлекло спонсоров, которые отправили ему форму для спорта.

19 июля Ли закончил свои тренировки, побрился налысо, как Сайтама, и даже получил похвалу от создателя манги.

Теперь мужчина стремится к тому, чтобы побить мировой рекорд — бегать марафон каждый день целый год.

Уточнения

Марафо́н (от греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

