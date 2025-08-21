Повышаем тестостерон после 45 лет: 6 проверенных упражнений и секретные лайфхаки

Если вам уже за 45 лет, и вы чувствуете, что ваш энтузиазм, энергия и сила упали, вам это не кажется. Уровень тестостерона естественным образом снижается с возрастом. Вы можете почувствовать это, когда тренировки заходят в тупик или когда мотивация исчезает так же быстро, как и появилась.
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания со штангой
В отделе спортивных добавок вам с радостью продадут быстрое решение, но повышение уровня тестостерона не продаётся в бутылках. Всё дело в том, как вы двигаетесь, поднимаете тяжести и нагружаете своё тело.
Физические упражнения — один из самых надёжных способов вызвать естественный отклик тестостерона. Ключ к успеху — выбрать правильные упражнения, которые наращивают мышцы, активизируют нервную систему и помогают вам тренироваться целенаправленно.
Движения, которые нагружают всё тело, дают вашему организму сигнал: "Мы всё ещё в борьбе".
Когда вы интенсивно тренируете большие группы мышц, ваши гормоны реагируют.
Вот шесть проверенных упражнений, которые могут повысить выработку тестостерона лучше, чем большинство добавок. Используйте их регулярно, тренируйтесь усердно и добивайтесь высоких результатов.
6 упражнений для повышения уровня тестостерона после 45 лет:
Приседания
Поставьте ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в стороны. Расположите штангу на верхней части трапеций и возьмите её чуть шире плеч. Напрягите мышцы кора и держите грудь прямо.
Опускайтесь, сгибая колени и бёдра, пока бёдра не станут параллельны полу. Опираясь на пятки, вернитесь в положение стоя.
Вернитесь в исходное положение и повторяйте каждое повторение, контролируя движение.
Рекомендуемое количество подходов и повторений: выполните 3-4 подхода по 5-8 повторений. Отдыхайте 90-120 секунд между подходами.
Становая тяга
Встаньте, расставив ноги на ширине бёдер, и расположите перекладину над средней частью стопы.
Возьмитесь за перекладину сразу за коленями и подтяните грудь вверх. Напрягите мышцы кора и упритесь стопами в пол.
Поднимите перекладину, одновременно разгибая бёдра и колени. Зафиксируйте положение в верхней точке, напрягая ягодицы, затем опускайтесь под контролем.
Перезагружайтесь между повторениями.
Рекомендуемые подходы и повторения: выполняйте 3-4 подхода по 4-6 повторений. Отдыхайте 2 минуты между подходами.
Подтягивания
Возьмитесь за перекладину хватом на ширине плеч, ладони смотрят в стороны. Повисните, полностью выпрямив руки и выпрямив ноги. Напрягите мышцы кора и подтяните подбородок над перекладиной.
Сведите лопатки в верхней точке. Контролируйте движение, опускаясь до полного выпрямления рук.
Вернитесь в исходное положение и повторите.
Рекомендуемое количество подходов и повторений: выполните 3 подхода по 6-10 повторений. Отдыхайте 60-90 секунд между подходами.
Жим лежа
Лягте на скамью, поставив ноги на пол. Возьмитесь за гриф чуть шире плеч. Снимите гриф со стоек и медленно опустите его к середине груди.
Сделайте небольшую паузу, затем верните гриф в исходное положение. Держите лопатки сжатыми, а локти под углом 45 градусов.
Выпрямитесь, вернитесь в исходное положение и повторите.
Рекомендуемое количество подходов и повторений: выполните 3-4 подхода по 5-8 повторений. Отдыхайте 90 секунд между подходами.
Тяги в наклоне
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, возьмите штангу или гантели.
Наклонитесь в бёдрах, пока туловище не станет почти параллельно полу. Полностью выпрямите руки, ладони обращены к телу.
Подтяните вес к пупку, напрягая мышцы спины. Медленно опускайтесь, контролируя темп при каждом повторении. Если почувствуете, что поясница округляется, исправьте осанку.
Рекомендуемое количество подходов и повторений: выполните 3 подхода по 8-12 повторений. Отдыхайте 60-75 секунд между подходами.
Жим ногами
Сядьте в тренажёр для жима ногами, прижавшись спиной к подушке. Поставьте ноги на ширину плеч на платформу. Снимите сани и опустите их к груди, контролируя движение.
Держите колени на одной линии с пальцами ног на протяжении всего движения.
Верните платформу в исходное положение, не выпрямляя колени.
Повторяйте в равномерном ритме и с полным контролем.
Рекомендуемое количество подходов и повторений: выполните 4 подхода по 10-12 повторений. Отдыхайте 90 секунд между каждым подходом.
Ежедневные привычки, которые могут помочь повысить уровень тестостерона после 45 лет:
Тренировки закладывают фундамент, но именно ваши ежедневные привычки поддерживают гормональный фон в долгосрочной перспективе. Если вы тренируетесь в спортзале, подкрепляйте свои усилия простыми жизненными достижениями.
Отдавайте приоритет сну: стремитесь к 7-9 часам качественного отдыха каждую ночь. Недостаточный сон снижает выработку тестостерона и скорость восстановления.
Часто поднимайте тяжести: интенсивность важнее объёма, когда дело касается стимуляции гормонов. Сосредоточьтесь на усилиях, а не на длительности.
Ешьте достаточно: недоедание может снизить уровень тестостерона. Убедитесь, что вы получаете необходимое для восстановления количество белка, полезных жиров и углеводов.
Сократите потребление алкоголя: частое употребление алкоголя может снизить уровень тестостерона. Ограничьте потребление алкоголя и поддерживайте здоровье печени.
Справляйтесь со стрессом: хронический стресс повышает уровень кортизола, который конкурирует с тестостероном. Добавьте дыхательные упражнения, прогулки или отдых ежедневно.
Уточнения
Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.