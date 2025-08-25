Висцеральный жир: названы 9 продуктов, которые помогут вам попрощаться с животом

Диетолог рассказала, что творог и черника эффективны для похудения живота

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Растущая талия вреднее, чем вы думаете! Избыточный жир на животе — признак висцерального жира, который располагается глубоко в животе и обволакивает жизненно важные органы, вызывая серьёзные проблемы со здоровьем. Большинство людей не знают об этом, но это скрытая проблема со здоровьем, о которой мало говорят.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молочный коктейль с черникой и хвойным сиропом

Избыток жира на животе может привести к ряду проблем со здоровьем, включая болезни сердца, диабет и даже некоторые виды рака. Хорошая новость заключается в том, что простые привычки, такие как физические упражнения и здоровое питание, могут помочь избавиться от висцерального жира.

Определённые продукты могут бороться с жиром на животе, и диетолог Терри Татеоссян объясняет, какие продукты следует включать в рацион для борьбы с висцеральным жиром и почему.

Яйца от кур, выращенных на пастбищах Несладкий греческий йогурт Овсяные хлопья Семена чиа Авокадо Черника Колбаса из индейки без нитратов Чистый протеиновый порошок с низким содержанием сахара Творог

"Он богат казеиновым белком, который медленно переваривается и обеспечивает чувство сытости на несколько часов, идеально подходит для подавления аппетита и поддержания сухой мышечной массы", — говорит Татеосян. "Кальций также играет роль в жировом обмене, и исследования показывают, что он может способствовать уменьшению количества жира в области живота".

Она добавляет: "Посыпьте его корицей и ягодами или используйте в качестве пикантной начинки для тостов".

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

