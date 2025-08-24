Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем оливковое масло: эти критерии подскажут качество продукта
Автосервисы объяснили назначение металлической бирки с кодом ключа автомобиля
Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами, образуя гибриды зеброидов
Россиянин описал девушек на пляже Латвии фразой пример красоты
Налоговое давление и реформы: Alko в Финляндии вынужден закрывать магазины
Яркая дверь в прихожей делает минималистичный интерьер выразительнее, говорят дизайнеры
Стартап Byfusion превращает пластиковые отходы в строительные блоки
Картофель с годами становится мельче из-за накопления вирусов и болезней
Автоэксперты сообщили: электронный стояночный тормоз вытесняет механический в новых автомобилях

Убираем живот, не вставая с дивана: диетолог рассказала о 5 волшебных перекусах

Диетолог Коллингвуд рассказала, что авокадо и греческий йогурт помогут избавиться от живота
1:27
Спорт

Хотите избавиться от лишнего жира на животе? Вы можете делать любые скручивания, но без изменения рациона вы не достигнете успеха.

Пита с артишоковым хумусом и бараниной
Фото: flickr.com by Parkerman & Christie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пита с артишоковым хумусом и бараниной

Диетолог Тара Коллингвуд ответила, есть ли такие перекусы, которые помогут избавиться от живота?

"Не существует волшебного перекуса, который сам по себе сжигает жир на животе, но правильный выбор может помочь контролировать аппетит, стабилизировать уровень сахара в крови и укрепить мышцы, а всё это играет роль в снижении общего количества жира в организме, включая жир на животе", — говорит она. "Сочетание белка, клетчатки и полезных жиров в перекусах дольше сохраняет чувство сытости и помогает предотвратить переедание, которое может свести на нет все усилия по снижению веса".

Вот пять перекусов, которые сжигают жир на животе быстрее, чем скручивания:

  • Греческий йогурт с ягодами
  • Яблочные дольки с миндальным или арахисовым маслом
  • Хумус с овощными палочками
  • Яйца, сваренные вкрутую, с щепоткой приправы для бейглов
  • Жареный нут (или эдамаме)

Почему эти продукты так эффективны для сжигания жира на животе?

"Хотя эти закуски не способствуют локальному сжиганию жира на животе, они помогают сформировать сбалансированный режим питания с контролем калорий, который со временем способствует более здоровому составу тела", — говорит Коллингвуд.

Уточнения

Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص‎) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции
Туризм
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Албании стал дешевле, чем в Турции Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Лодка из Галилейского моря указывает на библейскую историю — Daily Mail
Наука и техника
Лодка из Галилейского моря указывает на библейскую историю — Daily Mail Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Последние материалы
Выбираем оливковое масло: эти критерии подскажут качество продукта
Автосервисы объяснили назначение металлической бирки с кодом ключа автомобиля
Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами, образуя гибриды зеброидов
Налоговое давление и реформы: Alko в Финляндии вынужден закрывать магазины
Россиянин описал девушек на пляже Латвии фразой пример красоты
Яркая дверь в прихожей делает минималистичный интерьер выразительнее, говорят дизайнеры
Диетолог Коллингвуд рассказала, что авокадо и греческий йогурт помогут избавиться от живота
Стартап Byfusion превращает пластиковые отходы в строительные блоки
Картофель с годами становится мельче из-за накопления вирусов и болезней
Автоэксперты сообщили: электронный стояночный тормоз вытесняет механический в новых автомобилях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.