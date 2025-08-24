Убираем живот, не вставая с дивана: диетолог рассказала о 5 волшебных перекусах

Диетолог Коллингвуд рассказала, что авокадо и греческий йогурт помогут избавиться от живота

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хотите избавиться от лишнего жира на животе? Вы можете делать любые скручивания, но без изменения рациона вы не достигнете успеха.

Фото: flickr.com by Parkerman & Christie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пита с артишоковым хумусом и бараниной

Диетолог Тара Коллингвуд ответила, есть ли такие перекусы, которые помогут избавиться от живота?

"Не существует волшебного перекуса, который сам по себе сжигает жир на животе, но правильный выбор может помочь контролировать аппетит, стабилизировать уровень сахара в крови и укрепить мышцы, а всё это играет роль в снижении общего количества жира в организме, включая жир на животе", — говорит она. "Сочетание белка, клетчатки и полезных жиров в перекусах дольше сохраняет чувство сытости и помогает предотвратить переедание, которое может свести на нет все усилия по снижению веса".

Вот пять перекусов, которые сжигают жир на животе быстрее, чем скручивания:

Греческий йогурт с ягодами

Яблочные дольки с миндальным или арахисовым маслом

Хумус с овощными палочками

Яйца, сваренные вкрутую, с щепоткой приправы для бейглов

Жареный нут (или эдамаме)

Почему эти продукты так эффективны для сжигания жира на животе?

"Хотя эти закуски не способствуют локальному сжиганию жира на животе, они помогают сформировать сбалансированный режим питания с контролем калорий, который со временем способствует более здоровому составу тела", — говорит Коллингвуд.

Уточнения

Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص‎) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.



