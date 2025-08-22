Чудо-продукты после 50 лет: вот как сохранить молодость и энергию

Диетолог назвала 6 продуктов, которые вернут молодость и силу после 50 лет

Хотите ли вы сохранить стройное и сильное тело с возрастом? Добавление нескольких продуктов в рацион может помочь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хрустящие бутерброды с авокадо и яйцом пашот

Тара Коллингвуд, диетолог, сертифицированный специалист по диетологии, рассказал, что после 50 лет организм естественным образом теряет мышечную массу и может стать менее эффективным в сжигании калорий, поэтому продукты, богатые питательными веществами, которые поддерживают здоровье мышц, костей и обмен веществ, играют ключевую роль.

"Ежедневное употребление разнообразных постных белков, полезных жиров и богатых клетчаткой растительных продуктов помогает поддерживать силу и здоровый состав тела", — отметил он.

Вот 6 продуктов, которые стоит добавить в рацион после 50 лет для поддержания мышечной массы:

Листовая зелень

Яйца

Лосось

Греческий йогурт

Ягоды

Фасоль или чечевица

И не забывайте пить много жидкости и поднимать тяжести.

"Сочетание этих продуктов с регулярными силовыми тренировками и достаточным количеством жидкости — один из самых эффективных способов оставаться стройным и сильным до 50 лет и дольше", — говорит Коллингвуд.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

