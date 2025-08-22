Чудо-продукты после 50 лет: вот как сохранить молодость и энергию

Хотите ли вы сохранить стройное и сильное тело с возрастом? Добавление нескольких продуктов в рацион может помочь.
Тара Коллингвуд, диетолог, сертифицированный специалист по диетологии, рассказал, что после 50 лет организм естественным образом теряет мышечную массу и может стать менее эффективным в сжигании калорий, поэтому продукты, богатые питательными веществами, которые поддерживают здоровье мышц, костей и обмен веществ, играют ключевую роль.
"Ежедневное употребление разнообразных постных белков, полезных жиров и богатых клетчаткой растительных продуктов помогает поддерживать силу и здоровый состав тела", — отметил он.
Вот 6 продуктов, которые стоит добавить в рацион после 50 лет для поддержания мышечной массы:
И не забывайте пить много жидкости и поднимать тяжести.
"Сочетание этих продуктов с регулярными силовыми тренировками и достаточным количеством жидкости — один из самых эффективных способов оставаться стройным и сильным до 50 лет и дольше", — говорит Коллингвуд.
