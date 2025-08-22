Питание для идеального пресса: 7 обедов, которые избавят от любовных ручек на теле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

"Любовные ручки" — лишний вес в области живота, который образует выпуклости в этой области — легко набрать. Недостаток физической активности, неправильное питание, сильный стресс, недосыпание и прием некоторых лекарств могут привести к накоплению жира и появлению "любовных ручек". Но есть способы уменьшить бока, и решение может быть таким же простым, как тренировки и изменение вашего обеденного рациона.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Определенные сочетания продуктов могут бороться с жиром и способствовать уменьшению объема талии, говорит Мэри Сабат, магистр наук, зарегистрированный диетолог, лицензированный диетолог, а также персональный тренер.

Менее чем за месяц эти семь обеденных комбинаций могут ускорить ваш метаболизм, обуздать тягу к еде и сжечь трудноусвояемые жировые отложения, такие как "любовные ручки".

Вот как питаться, чтобы добиться более стройного живота.

Чаша из лосося на гриле с киноа, авокадо и тушеной капустой

  • Лосось, выловленный в дикой природе
  • Полстакана киноа
  • Половина авокадо

Кудрявая капуста кале с чесноком, обжаренная в оливковом масле

"Это противовоспалительное сочетание богато омега-3, клетчаткой и белком, что способствует метаболизму жиров, контролю уровня сахара в крови и даёт чувство сытости", — говорит Сабат.

Это также идеальное блюдо, которое можно приготовить заранее и увеличить порции, чтобы сохранить и подавать в течение недели.

Энергетическое парфе с чиа и греческим йогуртом

  • 3/4 стакана простого греческого йогурта из молока коров травяного откорма
  • 1 ст. л. семян чиа
  • 1/2 стакана смеси ягод
  • Измельченные грецкие орехи

По словам Сабата, "этот богатый белком и клетчаткой обед подавляет чувство голода, одновременно питая кишечник пробиотиками и пребиотическими волокнами".

В качестве дополнения Сабат предлагает добавить немного корицы и заправку на основе яблочного уксуса, если вы подаете его с салатом.

Салатные роллы с яйцом, авокадо и зеленым чаем

  • 2 сваренных вкрутую яйца от кур пастбищного выгула
  • 1/2 авокадо Ромэн или салат-латук
  • Огурец

Сбрызните дижонской горчицей или оливковым маслом Подается с холодным зеленым чаем.

"Полезные жиры, клетчатка и белок вместе стабилизируют уровень инсулина и способствуют сжиганию жира, особенно в области живота", — говорит Сабат.

Это блюдо идеально подходит для того, чтобы приготовить его накануне вечером и перекусить перед выходом.

Салат из тунца и капусты с заправкой из оливкового масла и яблочного уксуса

  • Дикий тунец (Safe Catch или аналог)
  • Мягко нарезанная капуста кейл
  • Помидоры черри
  • Огурцы
  • 1 ст. л. оливкового масла первого отжима
  • 1 ч. л. яблочного уксуса

"Омега-3 из тунца и оливкового масла, а также детокс-эффект капусты кейл и яблочного уксуса способствуют уменьшению вздутия живота и ускорению сжигания жира", — говорит Сабат.

Для усиления вкуса Сабат рекомендует добавлять чеснок, лимонную цедру и молотый перец для ускорения метаболизма.

Суп из чечевицы и овощей с гарниром из шпината

Домашний суп с чечевицей, морковью, сельдереем, шпинатом и зеленью

Салат с оливковым маслом и яблочным уксусом

По словам Сабата, этот суп "богат растительным белком, клетчаткой и полифенолами, а его сочетание способствует здоровью кишечника и поддержанию энергии — ключу к похудению". Это блюдо также легко приготовить заранее. Вы можете приготовить больше, заморозить и подать позже.

Салат с курицей, греческим йогуртом и половинками авокадо

Измельченная органическая куриная грудка, смешанная с греческим йогуртом, сельдереем, горчицей и травами, подается в половинке авокадо.

"Это кремовое, но при этом чистое блюдо, богатое белком, низкоуглеводным и мононенасыщенными жирами, способствует сжиганию жира на животе и дарит чувство сытости", — говорит Сабат.

Приготовьте большую порцию куриного салата и подавайте его в салатных чашечках или с авокадо в течение всей недели.

Овощной ролл с семенами чиа и зеленым чаем

  • Цельнозерновой или миндальный лаваш
  • Хумус
  • Шпинат
  • Тёртая морковь
  • Семена чиа
  • Ломтики авокадо

Подавать с зелёным чаем.

"Этот богатый клетчаткой растительный лаваш замедляет пищеварение, уменьшает вздутие живота и идеально сочетается с жироокисляющим EGCG в зелёном чае", — говорит Сабат.

Чтобы сделать его более сытным, Сабат предлагает добавить ломтики жареной курицы или сваренное вкрутую яйцо для большего количества белка.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
