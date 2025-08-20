Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10 продуктов-жиросжигателей: добавьте в рацион уже сегодня – результат через месяц

Лосось, фасоль и авокадо помогут добиться стройности за месяц
Спорт

Хотя походы в спортзал действительно приближают вас к вашим целям в области оздоровления, качественный сон, контроль стресса и здоровое питание с богатыми питательными веществами продуктами способствуют сжиганию жира.

Филе лосося с лимоном и шпинатом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Филе лосося с лимоном и шпинатом

Также важно включить в рацион определенные продукты, которые естественным образом снижают уровень жира, и быть последовательным.

"Правильные продукты помогают вам чувствовать себя сытым, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и дают сигнал организму сжигать жир, а не запасать его", — говорит Терри Татеосян, диетолог ISSA и персональный тренер ISSA. "Стройте свое питание вокруг белка и клетчатки и сочетайте их с полезными жирами, чтобы оставаться сытым и энергичным", — говорит она.

Когда уровень сахара в крови стабилен, организм гораздо более склонен использовать жировые запасы для получения энергии, а не гоняться за постоянными скачками сахара.

Татеосян объясняет: "Составляйте каждую тарелку на основе белка (я советую большинству женщин стремиться к потреблению примерно 1 г на фунт желаемого веса), добавляйте богатые клетчаткой растения, а затем кладите полезные жиры для сытости".

Вот 10 продуктов, которые стоит включить в свой рацион и которые помогут сжигать жир и увидеть результаты уже через месяц:

  1. Куриные яйца
  2. Дикий лосось
  3. Несладкий греческий йогурт
  4. Листовая зелень и крестоцветные
  5. Ягоды (черника, малина, клубника)
  6. Чечевица и фасоль
  7. Авокадо
  8. Куриная грудка или индейка
  9. Зеленый чай или матча
  10. Семена чиа

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
