10 продуктов-жиросжигателей: добавьте в рацион уже сегодня – результат через месяц

Лосось, фасоль и авокадо помогут добиться стройности за месяц

Хотя походы в спортзал действительно приближают вас к вашим целям в области оздоровления, качественный сон, контроль стресса и здоровое питание с богатыми питательными веществами продуктами способствуют сжиганию жира.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Филе лосося с лимоном и шпинатом

Также важно включить в рацион определенные продукты, которые естественным образом снижают уровень жира, и быть последовательным.

"Правильные продукты помогают вам чувствовать себя сытым, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и дают сигнал организму сжигать жир, а не запасать его", — говорит Терри Татеосян, диетолог ISSA и персональный тренер ISSA. "Стройте свое питание вокруг белка и клетчатки и сочетайте их с полезными жирами, чтобы оставаться сытым и энергичным", — говорит она.

Когда уровень сахара в крови стабилен, организм гораздо более склонен использовать жировые запасы для получения энергии, а не гоняться за постоянными скачками сахара.

Татеосян объясняет: "Составляйте каждую тарелку на основе белка (я советую большинству женщин стремиться к потреблению примерно 1 г на фунт желаемого веса), добавляйте богатые клетчаткой растения, а затем кладите полезные жиры для сытости".

Вот 10 продуктов, которые стоит включить в свой рацион и которые помогут сжигать жир и увидеть результаты уже через месяц:

Куриные яйца Дикий лосось Несладкий греческий йогурт Листовая зелень и крестоцветные Ягоды (черника, малина, клубника) Чечевица и фасоль Авокадо Куриная грудка или индейка Зеленый чай или матча Семена чиа

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

