Ходьба станет эффективнее: эти 5 продуктов ускорят сжигание жира — диетолог знает секрет

Ускорьте похудение: что есть перед прогулкой, чтобы сжечь жир на животе

Есть ли какие-то продукты, которые лучше других подходят для сжигания жира во время ходьбы? Диетолог Тару Коллингвуд, магистр наук, ответил, есть ли какие-то продукты, которые следует употреблять перед ходьбой, чтобы помочь избавиться от жира на животе.

"Ни один продукт не способен "растопить" жир на животе, но некоторые закуски перед прогулкой могут способствовать метаболизму жиров, стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать энергию, чтобы ваша прогулка была более эффективной", — говорит эксперт.

Вот 5 продуктов, которые она рекомендует употреблять перед ходьбой для максимального сжигания жира.

Овсянка

Перед утренней прогулкой подкрепитесь небольшой порцией овсянки. Этот отличный источник клетчатки обеспечивает организм медленно усваиваемыми углеводами, необходимыми для активности без резких скачков инсулина.

Греческий йогурт с ягодами

Ещё один отличный вариант мини-блюда, богатого белком, который стоит попробовать перед утренней прогулкой, — греческий йогурт с ягодами.

"Белок плюс антиоксиданты, а также полезные углеводы для энергии", — говорит Коллингвуд.

Старайтесь выбирать простой греческий йогурт вместо ароматизированного, так как подслащённые варианты содержат много калорий.

Банан с ореховым маслом

Если у вас нет времени на еду, возьмите банан и добавьте ложку ореховой пасты.

"Быстрые углеводы — источник энергии, белка и полезных жиров для чувства сытости", — говорит Коллингвуд.

Авокадо тост

Коллингвуд также рекомендует модный завтрак: тост с авокадо, но обязательно полезный. Используйте цельнозерновой тост с авокадо для питательного и одновременно жиросжигающего перекуса.

"Сложные углеводы и полезные для сердца жиры помогут вам поддерживать энергию во время прогулки", — говорит Коллингвуд.

Вареное яйцо с цельнозерновыми крекерами

Её последняя рекомендация — варёное яйцо с несколькими цельнозерновыми крекерами.

"Сочетание белка и сложных углеводов, хорошо подходит для утренних или дневных прогулок", — говорит она.

Совет эксперта: сварите партию яиц в начале недели и держите их под рукой для быстрого получения белка.

Уточнения

