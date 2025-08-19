Силовые и детский организм: пугающий миф против фактов, которые нельзя игнорировать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Спорт

Родители нередко переживают: а вдруг занятия с весами остановят рост ребёнка? Этот миф укоренился давно, но исследования показывают обратное. При правильной нагрузке силовые тренировки не только не вредят, но и приносят значительную пользу.

Спорт для детей
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спорт для детей

Откуда взялся миф

Чаще всего опасения связаны с так называемыми "зонами роста" костей. Считается, что из-за нагрузок они могут повреждаться и рост замедлится. Но рост человека определяется в первую очередь наследственностью — примерно на 60-80%. На остальные факторы, такие как питание или болезни в детстве, приходится лишь 20-40%. Научных подтверждений того, что силовые упражнения тормозят рост, нет.

Чем полезны занятия

Регулярные тренировки с умеренными отягощениями укрепляют мышцы и кости, снижают риск переломов, помогают развивать выносливость и координацию. Для многих детей это ещё и шанс полюбить спорт, почувствовать уверенность в себе и научиться дисциплине. В долгосрочной перспективе такие занятия служат профилактикой травм, ведь сильные мышцы лучше защищают суставы.

Где есть риск

Опасность возникает в основном из-за неправильной техники или отсутствия контроля. Перегрузка или невнимательность тренера могут привести к травмам, в том числе в зоне роста костей. Поэтому важна постепенность: начинать стоит с упражнений с собственным весом, а затем переходить к дополнительным нагрузкам.

Как тренироваться безопасно

Лучше всего, если занятия проходят под руководством специалиста, знакомого с особенностями детской физиологии. Ребёнку нужно объяснять технику и правила безопасности, следить за его самочувствием и не превращать процесс в тяжёлую обязанность. Важно, чтобы тренировки приносили удовольствие: игровые элементы и работа в группе помогают поддерживать интерес.

Итог

Силовые тренировки не мешают росту детей. Напротив, они делают кости прочнее, мышцы сильнее, а организм более устойчивым к травмам. Главное условие — грамотный подход, постепенность и надёжный контроль.

Уточнения

Кость (лат  os) — твёрдый орган позвоночных животных.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
