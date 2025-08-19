Правильный пульс, неправильный результат: миф о похудении, который обманул всех

Диетологи и тренеры уточнили: зоны ЧСС не влияют напрямую на снижение веса

Спорт

Миф о том, что похудение возможно только в определённой пульсовой зоне, давно стал популярным среди тех, кто начинает заниматься спортом. Но реальность куда проще: для снижения веса важен общий дефицит калорий, а не конкретные цифры на пульсометре.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Тренеровка в зале

Физическая активность при этом всё равно играет важную роль: она укрепляет здоровье, улучшает настроение и помогает лучше контролировать аппетит. Но выбирать стоит не "правильную зону", а тот вид тренировок, который вам действительно нравится.

Откуда взялся миф о пульсовых зонах

В фитнесе выделяют пять зон нагрузки: от лёгкой прогулки до максимальных усилий, доступных только спортсменам. В аэробной зоне (примерно 64-76% от максимальной ЧСС) жир действительно используется как основной источник энергии. Поэтому её и прозвали "жиросжигающей".

Однако организм всегда работает комплексно: он одновременно расходует и жиры, и углеводы. Более интенсивные тренировки тоже тратят энергию и могут способствовать снижению веса.

Что на самом деле влияет на похудение

Даже если вы тренировались в "правильной" зоне, но вечером восполнили расход калорий обильным ужином, жир не уйдёт. Ключ — дефицит энергии в течение дня или недели.

Физические нагрузки занимают лишь около 10% общих энергозатрат организма, поэтому решающим остаётся питание. Тренировки же помогают повысить расход калорий и закрепить здоровые привычки.

Какую активность выбрать

Лучший вариант — тот, который вы сможете делать регулярно и без принуждения. Это может быть ходьба, плавание, бег, велосипед или силовые занятия. Комбинируйте разные виды нагрузок: они развивают выносливость, силу и делают процесс более интересным.

Регулярность и удовольствие от тренировок важнее любых формул. Именно это превращает спорт в устойчивую привычку, а не временную меру "для похудения".

Уточнения

Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок) — толчкообразные колебания стенок артерий, связанные с сердечными циклами.

