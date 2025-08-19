Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паук-оса Аргиопа Брюнниха распространяется в Татарстане и соседних регионах — данные энтомологов
Огородники используют марганцовку для профилактики болезней и вредителей капусты
Госдума предложила узаконить джиппинг и ввести правила безопасности экскурсий
Доктор Азиз назвал 7 продуктов, замедляющих старение
Иосиф Пригожин поздравил с днём рождения осиротевшего внука
Телескоп ALMA обнаружил редкий метанол в протопланетном диске звезды HD 100453
Кулинары советуют добавлять лимон, травы и пряности в суп перед подачей
Инженеры применяют традиционные ветряные башни для охлаждения в современных домах
Садоводы назвали приём, который ускоряет созревание зелёных помидоров

Не марафоны и не диеты: одна простая привычка продлевает жизнь, и работает это у всех

Учёные во главе с Заккарди доказали: 10 минут активности ежедневно продлевают жизнь
2:17
Спорт

Не обязательно часами сидеть в спортзале или бегать марафоны, чтобы прожить дольше. Оказывается, достаточно всего 10 минут активности в день, чтобы продлить жизнь минимум на год. Исследование, опубликованное в Journal of Health and Sport Science, показало: такая "сделка" выгоднее любой инвестиции.

Скандинавская ходьба в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скандинавская ходьба в парке

Что показало исследование

Учёные во главе с Заккарди изучали, как привычки в физической активности связаны с продолжительностью жизни. Участники носили фитнес-трекеры, а данные сравнивались с национальными регистрами смертности.

Результаты оказались впечатляющими:

  • у женщин 10 минут быстрой ходьбы ежедневно добавляли почти год жизни;

  • у мужчин — до 1,4 года.

Мужчины и женщины реагируют по-разному

Оказалось, что для женщин важны и объём, и интенсивность тренировок — оба фактора работают независимо друг от друга.
У мужчин же всё сложнее: если они уже активно двигаются, то повышение интенсивности не даёт дополнительного эффекта. Зато для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, даже небольшая нагрузка становится ключевой.

Слабые места исследования

Учёные сами признают, что выборка могла быть не самой репрезентативной — многие участники UK Biobank изначально были здоровее среднего уровня населения. Кроме того, активность измерялась всего неделю, что вряд ли отражает долгосрочные привычки.

Тем не менее, даже с этими ограничениями выводы звучат оптимистично: минимальная физическая активность уже работает в плюс.

Как применить это на практике

Авторы исследования говорили о быстрой ходьбе, но суть не в конкретном виде активности, а в движении вообще. Эффект дадут:

  • короткая домашняя тренировка без оборудования;

  • катание на велосипеде или игра с детьми;

  • садовые работы или прогулка с собакой.

Главное — регулярность.

Итог

10 минут активности в день — это не про фитнес-рекорды, а про простую привычку, которая реально добавляет годы жизни. Для тех, кто давно откладывал спорт "на потом", это хороший повод начать прямо сегодня.

Уточнения

Спорти́вная ходьба́ — олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Авто
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
Свиное сало увлажняет кожу и замедляет образование морщин — дерматологи
Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца
Непутевый путь Феллини: от карикатуриста до короля итальянского кино с Джульеттой Мазиной
Володин назвал первые результаты новых законов о миграции в России
Лягушка чаще встречается в садах, жаба прячется под камнями в сухих местах
Суханкина заявила, что попрощается со сценой, если на концертах будут пустые залы
Астрономы нашли недостающую материю во Вселенной с помощью радиовсплесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.