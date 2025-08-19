Не марафоны и не диеты: одна простая привычка продлевает жизнь, и работает это у всех

Учёные во главе с Заккарди доказали: 10 минут активности ежедневно продлевают жизнь

Спорт

Не обязательно часами сидеть в спортзале или бегать марафоны, чтобы прожить дольше. Оказывается, достаточно всего 10 минут активности в день, чтобы продлить жизнь минимум на год. Исследование, опубликованное в Journal of Health and Sport Science, показало: такая "сделка" выгоднее любой инвестиции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Скандинавская ходьба в парке

Что показало исследование

Учёные во главе с Заккарди изучали, как привычки в физической активности связаны с продолжительностью жизни. Участники носили фитнес-трекеры, а данные сравнивались с национальными регистрами смертности.

Результаты оказались впечатляющими:

у женщин 10 минут быстрой ходьбы ежедневно добавляли почти год жизни;

у мужчин — до 1,4 года.

Мужчины и женщины реагируют по-разному

Оказалось, что для женщин важны и объём, и интенсивность тренировок — оба фактора работают независимо друг от друга.

У мужчин же всё сложнее: если они уже активно двигаются, то повышение интенсивности не даёт дополнительного эффекта. Зато для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, даже небольшая нагрузка становится ключевой.

Слабые места исследования

Учёные сами признают, что выборка могла быть не самой репрезентативной — многие участники UK Biobank изначально были здоровее среднего уровня населения. Кроме того, активность измерялась всего неделю, что вряд ли отражает долгосрочные привычки.

Тем не менее, даже с этими ограничениями выводы звучат оптимистично: минимальная физическая активность уже работает в плюс.

Как применить это на практике

Авторы исследования говорили о быстрой ходьбе, но суть не в конкретном виде активности, а в движении вообще. Эффект дадут:

короткая домашняя тренировка без оборудования;

катание на велосипеде или игра с детьми;

садовые работы или прогулка с собакой.

Главное — регулярность.

Итог

10 минут активности в день — это не про фитнес-рекорды, а про простую привычку, которая реально добавляет годы жизни. Для тех, кто давно откладывал спорт "на потом", это хороший повод начать прямо сегодня.

Уточнения

Спорти́вная ходьба́ — олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй.

