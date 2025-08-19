Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бейсбол на ходулях, регата из овощей и футбол на батуте: спорт за гранью привычного

Savannah Bananas придумали бананабол с горящими битами и трюками на поле
Спорт

Спорт бывает не только серьёзным и олимпийским. В одних соревнованиях играют с горящими битами, в других плавают в гигантских тыквах или бегают с лодками по сухому руслу реки. Всё это выглядит безумно, но именно в этом их очарование.

Боссабол
Фото: commons.wikimedia.org by Volleybal Isala, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Боссабол

Бананабол

Классический бейсбол показался скучным команде Savannah Bananas, и они придумали собственную версию. Здесь игроки используют горящие биты, питчеры выходят на ходулях, а мячи ловят прыжками через себя. Игра превращается в шоу, где спорт соседствует с цирком.

Тыквенная регата

В США и Великобритании проходят соревнования, где вместо лодок участники садятся в огромные тыквы и гребут по воде. Чтобы добавить зрелищности, многие надевают яркие костюмы. Событие собирает тысячи зрителей и давно стало настоящим фестивалем.

Гонка по реке Тодд

В Австралии решили устроить лодочные гонки в высохшем русле реки. Лодки без дна поднимают участники и бегут с ними по песку, соревнуясь на скорость. Фестиваль стал ежегодным и известен как единственная регата, которую когда-либо отменяли из-за наводнения.

Боссабол

Боссабол объединил футбол и волейбол на батуте. Играть можно любой частью тела, но удары ногой приносят больше очков. Главная особенность — судья в роли диджея, который создаёт атмосферу карнавала и добавляет музыку прямо во время матча.

Уточнения

Боссабол (англ. Bossaball) — командная бельгийская игра, которая объединяет в себе капоэйру, пляжный волейбол, акробатику, трюки на батуте, футбол, воздушную гимнастику.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
