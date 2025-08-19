Бейсбол на ходулях, регата из овощей и футбол на батуте: спорт за гранью привычного

Спорт бывает не только серьёзным и олимпийским. В одних соревнованиях играют с горящими битами, в других плавают в гигантских тыквах или бегают с лодками по сухому руслу реки. Всё это выглядит безумно, но именно в этом их очарование.
Классический бейсбол показался скучным команде Savannah Bananas, и они придумали собственную версию. Здесь игроки используют горящие биты, питчеры выходят на ходулях, а мячи ловят прыжками через себя. Игра превращается в шоу, где спорт соседствует с цирком.
В США и Великобритании проходят соревнования, где вместо лодок участники садятся в огромные тыквы и гребут по воде. Чтобы добавить зрелищности, многие надевают яркие костюмы. Событие собирает тысячи зрителей и давно стало настоящим фестивалем.
В Австралии решили устроить лодочные гонки в высохшем русле реки. Лодки без дна поднимают участники и бегут с ними по песку, соревнуясь на скорость. Фестиваль стал ежегодным и известен как единственная регата, которую когда-либо отменяли из-за наводнения.
Боссабол объединил футбол и волейбол на батуте. Играть можно любой частью тела, но удары ногой приносят больше очков. Главная особенность — судья в роли диджея, который создаёт атмосферу карнавала и добавляет музыку прямо во время матча.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.