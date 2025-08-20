Красивые ягодицы без фитнес-зала: упражнения, которые убирают целлюлит дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:01
Спорт

Целлюлит — это проблема, знакомая большинству женщин, вне зависимости от комплекции. Он связан с особенностями жировой ткани, гормональными колебаниями, застоем жидкости и снижением тонуса мышц. Чтобы уменьшить проявления целлюлита, недостаточно только косметических процедур — необходимо скорректировать питание, ограничив сахар и соль, носить свободную одежду, не мешающую кровообращению, а главное — заниматься физической активностью.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Регулярные тренировки способствуют ускорению обмена веществ, укреплению мышц, улучшению эластичности кожи и венозного оттока. Физиотерапевт Флориана Гарсия в книге "Пресс и ягодицы для чайников" предлагает простой комплекс упражнений, который можно выполнять дома. Он сочетает растяжку, укрепление и динамику, что помогает не только уменьшить целлюлит, но и подтянуть фигуру.

Приседания сумо с подъёмом на носки

Что даёт: укрепляет ягодицы, бёдра и икры, ускоряет кровоток, активизирует сердечно-сосудистую систему.

Как выполнять:
Встаньте прямо, ноги широко расставлены, колени слегка согнуты, спина прямая.
— На выдохе поднимитесь на носки.
— На вдохе опустите пятки на пол.

Повторите 8-15 раз.

Растяжка ягодиц на стуле

Что даёт: снимает напряжение, улучшает циркуляцию крови и лимфы в зоне бёдер и таза.

Как выполнять:
Сядьте на стул с прямой спиной. Положите правую лодыжку на левое колено.
— На вдохе аккуратно надавите рукой на правое колено.
— Задержитесь на 5 вдохов.

Сделайте то же самое на другую сторону.

Мост с подъёмом на носки

Что даёт: прорабатывает ягодицы, заднюю поверхность бёдер и икры, дополнительно стимулирует кровообращение.

Как выполнять:
Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу.
— На выдохе поднимите таз вверх, образуя прямую линию от плеч до коленей.
— Сохраняя позу, поочерёдно поднимайте пятки, вставая на носки, и снова опускайте их.

Удерживайте позицию от 30 секунд до 1 минуты, дыша ровно.

Поза голубя из йоги

Что даёт: растягивает ягодицы, заднюю поверхность ног, снимает напряжение в пояснице и активирует венозный возврат.

Как выполнять:
Начните с позиции "собака мордой вниз": ладони и стопы на полу, ягодицы направлены вверх.
— Выдвиньте одно колено вперёд, вытяните другую ногу назад.
— Таз остаётся параллелен полу.

Можно опереться на руки, предплечья или полностью вытянуться вперёд. Дышите спокойно и оставайтесь в позе 5 вдохов. Повторите на другую ногу.

Махи ногой лёжа на боку

Что даёт: укрепляет боковую часть ягодиц, особенно среднюю ягодичную мышцу, которая формирует красивый контур бедра.

Как выполнять:
Лягте на бок, нижняя рука вытянута под головой, верхняя ладонь опирается перед собой для устойчивости. Тело должно быть выстроено в одну линию.
— На выдохе поднимите верхнюю ногу вверх.
— На вдохе медленно опустите её вниз.

Сделайте по 5-8 повторений для каждой стороны. Важно: корпус остаётся неподвижным, амплитуда движения не имеет значения.

Как работать с результатом

Чтобы упражнения действительно помогли, важно выполнять их регулярно: минимум 3 раза в неделю. Такой комплекс не только подтянет ягодицы и бёдра, но и улучшит общее самочувствие.

Однако борьба с целлюлитом требует комплексного подхода. Упражнения будут гораздо эффективнее, если сочетать их со здоровым питанием, массажем и достаточным количеством воды в течение дня.

Уточнения

Целлюлит особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
