Развод, трагедия и новый скандал: семью Тиммы ждёт суд против Седоковой

Адвокат Гаврилова: семья Тиммы в сентябре оспорит брачный договор с Анной Седоковой

Семья баскетболиста Яниса Тиммы собирается подать в суд, чтобы признать брачный договор с певицей Анной Седоковой недействительным. Об этом сообщила адвокат Маргарита Гаврилова.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Седокова

Что планируют в семье спортсмена

По словам юриста, обращение в суд запланировано на сентябрь.

"Мы будем добиваться, чтобы брачный договор признали либо недействительным, либо ничтожным", — заявила Гаврилова.

Если это удастся, семья Тиммы сможет оспорить сделки, которые проводились на основании этого документа. Пишет сайт aif.ru.

Возможные последствия для Седоковой

В случае признания брачного договора ничтожным Седокова может столкнуться с имущественными претензиями.

"С неё будут взыскиваться долговые обязательства по проданным квартирам. Она будет обязана вернуть половину или полную стоимость недвижимости", — пояснила Анна.

Контекст: развод и трагедия

Анна Седокова и Янис Тимма официально развелись за неделю до смерти спортсмена. 17 декабря 2024 года его тело было найдено в Москве. Следствие установило, что баскетболист покончил с собой.

Ранее адвокат Гаврилова также отмечала, что Седокову могут вызвать на допрос по делу о доведении до самоубийства в онлайн-формате.

Уточнения

