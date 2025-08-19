Развод, трагедия и новый скандал: семью Тиммы ждёт суд против Седоковой

Семья баскетболиста Яниса Тиммы собирается подать в суд, чтобы признать брачный договор с певицей Анной Седоковой недействительным. Об этом сообщила адвокат Маргарита Гаврилова.
По словам юриста, обращение в суд запланировано на сентябрь.
"Мы будем добиваться, чтобы брачный договор признали либо недействительным, либо ничтожным", — заявила Гаврилова.
Если это удастся, семья Тиммы сможет оспорить сделки, которые проводились на основании этого документа. Пишет сайт aif.ru.
В случае признания брачного договора ничтожным Седокова может столкнуться с имущественными претензиями.
"С неё будут взыскиваться долговые обязательства по проданным квартирам. Она будет обязана вернуть половину или полную стоимость недвижимости", — пояснила Анна.
Анна Седокова и Янис Тимма официально развелись за неделю до смерти спортсмена. 17 декабря 2024 года его тело было найдено в Москве. Следствие установило, что баскетболист покончил с собой.
Ранее адвокат Гаврилова также отмечала, что Седокову могут вызвать на допрос по делу о доведении до самоубийства в онлайн-формате.
