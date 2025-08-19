Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп сообщил о подготовке встречи Путина и Зеленского
Геологи: розовые алмазы получают цвет из-за деформации кристалла
Ученые объяснили необычный цвет воды озера Фундудзи содержанием соединений хрома
Savannah Bananas придумали бананабол с горящими битами и трюками на поле
В Госдуме прокомментировали сообщения о встрече Путина и Зеленского в Венгрии
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Запеканка из картофеля, фарша и овощей под сырной корочкой: классический вариант
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава

Развод, трагедия и новый скандал: семью Тиммы ждёт суд против Седоковой

Адвокат Гаврилова: семья Тиммы в сентябре оспорит брачный договор с Анной Седоковой
1:26
Спорт

Семья баскетболиста Яниса Тиммы собирается подать в суд, чтобы признать брачный договор с певицей Анной Седоковой недействительным. Об этом сообщила адвокат Маргарита Гаврилова.

Анна Седокова
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Седокова

Что планируют в семье спортсмена

По словам юриста, обращение в суд запланировано на сентябрь.

"Мы будем добиваться, чтобы брачный договор признали либо недействительным, либо ничтожным", — заявила Гаврилова.

Если это удастся, семья Тиммы сможет оспорить сделки, которые проводились на основании этого документа. Пишет сайт aif.ru.

Возможные последствия для Седоковой

В случае признания брачного договора ничтожным Седокова может столкнуться с имущественными претензиями.

"С неё будут взыскиваться долговые обязательства по проданным квартирам. Она будет обязана вернуть половину или полную стоимость недвижимости", — пояснила Анна.

Контекст: развод и трагедия

Анна Седокова и Янис Тимма официально развелись за неделю до смерти спортсмена. 17 декабря 2024 года его тело было найдено в Москве. Следствие установило, что баскетболист покончил с собой.

Ранее адвокат Гаврилова также отмечала, что Седокову могут вызвать на допрос по делу о доведении до самоубийства в онлайн-формате.

Уточнения

Баскетбо́л (англ. basket "корзина" + ball "мяч") — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Запеканка из картофеля, фарша и овощей под сырной корочкой: классический вариант
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава
Хоста приживается быстрее после обработки корней раствором марганцовки
Огородникам напомнили: зола замедляет рост томатов и снижает урожай клубники
Проверка на алкоголь: права водителя и порядок медосвидетельствования
Лолита обратилась к психиатру из-за переживаний за дочь
Жара снижает эффективность и безопасность косметики — предупреждение химика А. Дорохова
Психолог назвала единственный эффективный способ поднять самооценку
WP сравнила приветствия Трампом Путина и Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.