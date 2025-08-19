Самые опасные ошибки новичка: как не превратить штангу в источник бед

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кажется, что в зале есть десятки современных тренажёров, но именно штанга остаётся классикой. Она помогает быстрее набрать мышцы, улучшить фигуру и избавиться от лишнего веса. Но прежде чем хвататься за гриф, стоит знать несколько важных правил.

Готовы ли вы к занятиям со штангой

Прежде чем переходить к тяжёлым весам, нужно "подготовить почву".

Если вы новичок и никогда не занимались в зале, начните с тренажёров и гантелей хотя бы на 2-4 недели. За это время вы укрепите мышцы и привыкнете к базовым движениям: приседаниям, жиму, тяге.

Главный сигнал, что пора брать штангу: техника движений уверенная, тело слушается, а базовые упражнения уже не вызывают трудностей.

Правила безопасности

Чтобы тренировки приносили результат, а не травмы, придерживайтесь простых принципов.

  • Разминка обязательна. Беговая дорожка, растяжка и суставная гимнастика подготавливают тело к нагрузке.
  • Следите за техникой. Лучше взять меньший вес, но выполнить упражнение правильно.
  • Наращивайте вес постепенно. Ошибка новичков — сразу хвататься за максимум.
  • Скамья должна быть устойчивой. Проверьте её положение и длину.
  • Тренер на старте — must have. Несколько первых занятий под присмотром профессионала уберегут вас от ошибок.
  • Экипировка имеет значение. Удобная обувь и свободная одежда — ваш комфорт и безопасность.
  • Жим лёжа без страховки. Если поднимаете большой вес, не фиксируйте блины замками: в случае чего вы сможете сбросить их вбок.

Этикет в спортзале

В зале действуют негласные правила, и их соблюдение помогает оставаться "своим".

  • Не мешайте другим и не подходите слишком близко во время подхода.
  • Лучше два блина по 10 кг, чем десять по 2 кг — это и удобнее, и безопаснее.
  • Не бросайте штангу на пол — это может быть опасно для окружающих.
  • Не оставляйте за собой хаос: возвращайте блины на место.
  • Протирайте гриф после упражнений, особенно если на ладонях есть царапины.
  • Никогда не оставляйте штангу с дисками — разгружайте её.

С каких упражнений начинать

Основа тренировок со штангой — "большая пятерка":

  • 2 приседания;
  • становая тяга;
  • жим лёжа;
  • жим над головой;
  • тяга в наклоне.

Для каждой тренировки выберите одно упражнение и сделайте его главным. Начните с 5 повторений, постепенно увеличивая их до 8-12.

И помните: видеоуроки полезны, но ничто не заменит инструктора, который скорректирует технику и вовремя остановит, если что-то идёт не так.

