Пока другие стоят, ты прогрессируешь: одно упражнение заменяет полдня тренировок

Упражнение трастеры одновременно развивает силу и выносливость
2:29
Спорт

Хотите получить максимум пользы от минимального количества упражнений? Тогда обратите внимание на трастеры. Это динамичное движение сочетает в себе присед и жим над головой, одновременно включая в работу ноги, корпус и плечи. Такое упражнение развивает силу, выносливость и подвижность, а ещё отлично подходит тем, у кого мало времени на спорт.

Приседания с выпадами
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания с выпадами

Почему стоит выбрать трастеры

  • Комплексная нагрузка. Работают квадрицепсы, ягодицы, пресс, плечи и трицепсы — всё тело включается в процесс.
  • Функциональность. Приседания имитируют привычные движения вроде вставания со стула, а жим напоминает ношение тяжёлых сумок.
  • Здоровье и долголетие. Сила мышц, плотность костей и поддержка суставов — вклад в активную жизнь на долгие годы.
  • Кардионагрузка. Высокая интенсивность разгоняет пульс, укрепляет сосуды и снижает риск болезней сердца.

С чего начать: базовые варианты

  • Трастер с гантелями
    Встаньте, держа гантели у плеч. Присядьте, сохраняя спину прямой, затем встаньте и выжмите гантели над головой. Повторите 8 раз.
  • Трастер со штангой
    Начинайте с пустого грифа. Приседая, держите корпус ровно, затем встаньте и выполните жим вверх. Делайте 8 повторений, постепенно добавляя вес.
  • Сплит-приседания с жимом
    Сделайте шаг назад, опуститесь в выпад, затем поднимитесь и выжмите гантели над головой. По 8 раз на каждую ногу.

Как выполнять правильно

  • Двигайтесь плавно: присед и жим должны быть одним движением, без остановок.
  • Контролируйте дыхание: вдох при приседе, выдох при жиме.
  • Включайте ягодицы и бёдра — не перегружайте только плечи.
  • Держите позвоночник ровным, а штангу — над головой, а не перед собой.
  • Отрабатывайте технику с пустым грифом, прежде чем добавлять вес.
  • Для новичков полезно поработать с тренером или изучить видеоуроки.

Почему это упражнение работает лучше других

Трастеры одновременно нагружают мышцы и сердце, сжигают калории и делают тренировку максимально эффективной. Это отличный вариант для тех, кто хочет быстро прокачать всё тело без длинных тренировок.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
