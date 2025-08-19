Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миф о суперупражнении: чем тяга верхнего блока за голову грозит вашей спине

Тренеры предупреждают: тяга верхнего блока за голову повышает риск травм плеч
Спорт

Многие считают, что тяга верхнего блока за голову лучше прокачивает широчайшие мышцы. Но исследования показывают: особой разницы в работе спины между этим вариантом и классической тягой к груди нет.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разница в другом — в безопасности.

Почему тяга за голову опаснее

Когда вы тянете блок за голову, плечевые суставы вынуждены вращаться в неестественном положении. Это создаёт лишнюю нагрузку и повышает риск травм, особенно если у вас ограничена подвижность плеч или грудного отдела позвоночника.

Именно поэтому большинство тренеров советуют выбирать тягу к груди. Она позволяет эффективно нагружать спину и при этом сохраняет более безопасную траекторию движения.

Оптимальный вариант

Лучший выбор для большинства спортсменов — тяга блока к груди прямым хватом со средней постановкой рук. В этом положении:

  • активно работают широчайшие мышцы;

  • сохраняется контроль движения;

  • плечи остаются в естественном и безопасном положении.

Чем заменить и разнообразить тренировку

Чтобы развивать спину гармонично, не ограничивайтесь одним упражнением. В программу стоит включать:

  • подтягивания;

  • тягу штанги в наклоне;

  • тягу горизонтального блока;

  • тягу гантели в наклоне с упором.

Так вы получите баланс между силой и массой, а нагрузка будет распределяться на разные углы работы мышц.

Главное правило

Помните: эффективность не должна идти в ущерб безопасности. Даже идеальное упражнение не принесёт пользы, если оно приводит к боли и травмам. Всегда выбирайте технику, которая подходит именно вашему телу.

Уточнения

Ве́рхняя тя́га — одно из основных упражнений в фитнесе и культуризме, которое действует на внешние края широчайшей мышцы, а также на верхнюю часть грудной мышцы, в меньшей мере на дельтовидные мышцы и бицепсы рук.

