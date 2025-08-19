Миф о суперупражнении: чем тяга верхнего блока за голову грозит вашей спине

Многие считают, что тяга верхнего блока за голову лучше прокачивает широчайшие мышцы. Но исследования показывают: особой разницы в работе спины между этим вариантом и классической тягой к груди нет.
Разница в другом — в безопасности.
Когда вы тянете блок за голову, плечевые суставы вынуждены вращаться в неестественном положении. Это создаёт лишнюю нагрузку и повышает риск травм, особенно если у вас ограничена подвижность плеч или грудного отдела позвоночника.
Именно поэтому большинство тренеров советуют выбирать тягу к груди. Она позволяет эффективно нагружать спину и при этом сохраняет более безопасную траекторию движения.
Лучший выбор для большинства спортсменов — тяга блока к груди прямым хватом со средней постановкой рук. В этом положении:
активно работают широчайшие мышцы;
сохраняется контроль движения;
плечи остаются в естественном и безопасном положении.
Чтобы развивать спину гармонично, не ограничивайтесь одним упражнением. В программу стоит включать:
подтягивания;
тягу штанги в наклоне;
тягу горизонтального блока;
тягу гантели в наклоне с упором.
Так вы получите баланс между силой и массой, а нагрузка будет распределяться на разные углы работы мышц.
Помните: эффективность не должна идти в ущерб безопасности. Даже идеальное упражнение не принесёт пользы, если оно приводит к боли и травмам. Всегда выбирайте технику, которая подходит именно вашему телу.
Ве́рхняя тя́га — одно из основных упражнений в фитнесе и культуризме, которое действует на внешние края широчайшей мышцы, а также на верхнюю часть грудной мышцы, в меньшей мере на дельтовидные мышцы и бицепсы рук.
