Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соевое молоко содержит полноценный белок, подходящий для вегетарианцев и веганов
Ветеринар Евтеева: чистка зубов раз в неделю предотвратит зубной камень у животных
Кошачья мята и поощрение лакомством ускоряют привыкание питомца к когтеточке
Травма миллионера: жена Романа Товстика сломала ему ногу из-за скандала с Полиной Дибровой
Пиломатериалы в Китай: первая экспортная сделка на Петербургской бирже состоялась
Дерматолог Филева назвала простые способы облегчить симптомы аллергии без лекарств
Музыка или аудиокнига помогут сделать домашнюю уборку менее утомительной
Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике

Можно ли обмануть мышцы растительным белком? Исследование удивило даже скептиков

Учёные выяснили: говядина эффективнее растительных заменителей для роста мышц
Спорт

Популярность растительных заменителей мяса растёт с каждым годом: многие выбирают их ради экологии, этики или здорового образа жизни. Но главный вопрос остаётся прежним: могут ли такие продукты поддерживать рост мышц так же эффективно, как мясо? Недавнее исследование дало на это конкретный ответ.

Спортивное питание спортсмена
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спортивное питание спортсмена

Как проводилось исследование

Учёные разделили участников (мужчин 18-40 лет с ИМТ от 20 до 32) на три группы. Первая получала 113 г говяжьего фарша, вторая — 113 г соевого заменителя мяса, третья — 226 г того же заменителя.

С помощью изотопных маркеров отслеживался синтез мышечного белка (MPS), а также общий белковый баланс организма до и после приёма пищи.

Результаты

Говядина показала лучший эффект: одна порция обеспечила заметный рост синтеза белка благодаря высокому содержанию незаменимых аминокислот, включая ключевой для мышц лейцин.

Одна соевая котлета дала результат значительно слабее. Но удвоенная порция (две котлеты) уже показала уровень, сопоставимый с мясом.

Иными словами, растительный белок способен компенсировать отставание, но только за счёт большего объёма.

Калорийный нюанс

Чтобы достичь эффекта, сравнимого с порцией говядины, растительного заменителя нужно съесть почти в два раза больше. Это автоматически увеличивает калорийность блюда, что может стать минусом для тех, кто контролирует вес.

Почему мясо работает эффективнее

Белок животного происхождения имеет сбалансированный аминокислотный профиль и высокое содержание лейцина. Это позволяет организму активировать синтез мышечного белка при меньшем объёме пищи и меньшем количестве калорий.

Возможности растительной диеты

Растительные заменители остаются полноценным вариантом для веганов и вегетарианцев, но требуют более внимательного подхода. Чтобы достичь того же эффекта, стоит:

  • увеличивать порции;

  • комбинировать разные источники белка (бобовые + злаки);

  • выбирать продукты, обогащённые аминокислотами.

Вывод

И животные, и растительные белки способны поддерживать рост мышечной массы. Мясо делает это проще и калорийно эффективнее, но растительные продукты тоже работают — если правильно их сочетать и не жалеть порций.

Растительные заменители мяса — это не просто компромисс, а возможность разнообразить рацион и сохранить здоровье мышц без отказа от собственных убеждений.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США
Мир. Новости мира
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Итальянская мечта за 1 евро: сколько стоит владеть домом в Италии — Daily Mail
Аргиопа Брюнниха атакует: энтомологи предупреждают об опасности ядовитых пауков-ос
Учёные выяснили: говядина эффективнее растительных заменителей для роста мышц
Ферменты в косметике — новый шаг в антивозрастном уходе и профилактике старения
Культуролог Серебрянская похвалила запрет фильмов по новому закону о ценностях
Ученые: кошки видят сны о событиях из реальной жизни — охоте и драках
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане
YouTube вступил в борьбу за права на трансляцию премии Оскар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.