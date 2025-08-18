Можно ли обмануть мышцы растительным белком? Исследование удивило даже скептиков

Учёные выяснили: говядина эффективнее растительных заменителей для роста мышц

Популярность растительных заменителей мяса растёт с каждым годом: многие выбирают их ради экологии, этики или здорового образа жизни. Но главный вопрос остаётся прежним: могут ли такие продукты поддерживать рост мышц так же эффективно, как мясо? Недавнее исследование дало на это конкретный ответ.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Спортивное питание спортсмена

Как проводилось исследование

Учёные разделили участников (мужчин 18-40 лет с ИМТ от 20 до 32) на три группы. Первая получала 113 г говяжьего фарша, вторая — 113 г соевого заменителя мяса, третья — 226 г того же заменителя.

С помощью изотопных маркеров отслеживался синтез мышечного белка (MPS), а также общий белковый баланс организма до и после приёма пищи.

Результаты

Говядина показала лучший эффект: одна порция обеспечила заметный рост синтеза белка благодаря высокому содержанию незаменимых аминокислот, включая ключевой для мышц лейцин.

Одна соевая котлета дала результат значительно слабее. Но удвоенная порция (две котлеты) уже показала уровень, сопоставимый с мясом.

Иными словами, растительный белок способен компенсировать отставание, но только за счёт большего объёма.

Калорийный нюанс

Чтобы достичь эффекта, сравнимого с порцией говядины, растительного заменителя нужно съесть почти в два раза больше. Это автоматически увеличивает калорийность блюда, что может стать минусом для тех, кто контролирует вес.

Почему мясо работает эффективнее

Белок животного происхождения имеет сбалансированный аминокислотный профиль и высокое содержание лейцина. Это позволяет организму активировать синтез мышечного белка при меньшем объёме пищи и меньшем количестве калорий.

Возможности растительной диеты

Растительные заменители остаются полноценным вариантом для веганов и вегетарианцев, но требуют более внимательного подхода. Чтобы достичь того же эффекта, стоит:

увеличивать порции;

комбинировать разные источники белка (бобовые + злаки);

выбирать продукты, обогащённые аминокислотами.

Вывод

И животные, и растительные белки способны поддерживать рост мышечной массы. Мясо делает это проще и калорийно эффективнее, но растительные продукты тоже работают — если правильно их сочетать и не жалеть порций.

Растительные заменители мяса — это не просто компромисс, а возможность разнообразить рацион и сохранить здоровье мышц без отказа от собственных убеждений.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

