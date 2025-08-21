Прогулка ради плоского живота: вот сколько нужно ходить, чтобы увидеть результат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ходьба 30–60 минут в день способствует уменьшению количества висцерального жира
Спорт

Если вы решили избавиться от жира на животе, ходьба — одно из самых простых, но эффективных упражнений, которое вы можете добавить в свою программу. Она не требует высокой ударной нагрузки, доступна для людей любого уровня подготовки и не требует сложного оборудования.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Почему ходьба помогает сжигать жир

Исследования показывают, что регулярная ходьба способствует уменьшению количества висцерального жира, то есть того самого упрямого жира, который откладывается вокруг живота.

Сколько нужно ходить

Сколько должны длиться ваши тренировки по ходьбе, чтобы увидеть заметные результаты? Ответ зависит от интенсивности, регулярности и образа жизни в целом. Независимо от того, идёте ли вы пешком или целенаправленно занимаетесь энергичной ходьбой, главное — найти правильную продолжительность и подход для максимального сжигания жира.

Как можно максимально эффективно использовать свои шаги, чтобы похудеть в области живота? Регулярность — ключ к сжиганию жира, но не менее важна и продолжительность.

Хорошее практическое правило:

  • 30–60 минут ходьбы ежедневно;
  • 5–6 дней в неделю.

Это соответствует 150–300 минутам умеренных кардионагрузок в неделю.

Новичкам рекомендуется начинать с более коротких прогулок — 20-30 минут — и постепенно увеличивать время и интенсивность по мере повышения выносливости.

Почему именно эти временные рамки? Ходьба продолжительностью не менее 30 минут задействует жировые запасы организма, особенно если вы поддерживаете постоянный темп, который позволяет вашему пульсу достичь зоны сжигания жира (около 65-80% от максимальной частоты сердечных сокращений).

Более длительные прогулки в быстром темпе увеличивают сжигание калорий, что облегчает создание дефицита, необходимого для сжигания жира.

Как выбрать лучший формат ходьбы

  • Короткие, но интенсивные прогулки подойдут тем, кто любит динамику.
    Более длительные и размеренные прогулки — тем, кто предпочитает стабильность.

Главное правило: тренировка должна быть регулярной и приносить удовольствие.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
