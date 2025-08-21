Планка может быть классическим упражнением на силу корпуса, но с возрастом статическое удержание может создавать чрезмерную нагрузку на плечи, запястья и поясницу.
Возрастные изменения гибкости и осанки также могут сделать это упражнение менее комфортным и менее продуктивным, говорит Джо Гафари, сертифицированный персональный тренер и консультант по питанию в Eden.
После 50 лет тренировка корпуса более эффективна, когда она "динамичная", то есть ваш пресс должен стабилизироваться во время движения тела. Именно поэтому Гафари рекомендует эти четыре упражнения стоя, которые лучше, чем планка, делают живот плоским.
"Упражнения стоя придают позвоночнику более естественное, вертикальное положение, снижая нагрузку на суставы и улучшая осанку", — объясняет Гафари. "Они также имитируют реальные движения: скручивания, наклоны и растяжку, одновременно улучшая равновесие и координацию. Эти упражнения тренируют корпус, помогая ему стабилизироваться против вращения и управлять силой во время движения, что крайне важно для профилактики травм".
4 упражнения стоя, которые сделают ваш живот плоским лучше, чем планка
Выполните 3 подхода по 20 повторений; по 10 на каждую сторону.
Выполните 3 подхода по 12 повторений на каждую сторону.
Выполните 3 подхода по 30 секунд.
Выполните 3 подхода по 20 повторений (по 10 на каждую сторону).
Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.