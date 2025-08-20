Втяните свои живот всего за три упражнения: рельефный пресс станет для вас реальностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Спорт

Хотите рельефный пресс, но испытываете трудности с традиционными скручиваниями? Решением могут стать упражнения стоя, рекомендованные экспертами для новичков. Эти движения прорабатывают мышцы кора с меньшей ударной нагрузкой и более эффективно в начале тренировки.

Стройный пресс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Стройный пресс

По словам специалиста по физкультуре Аурелио Альфьери, укрепление мышц кора способствует улучшению других аспектов, особенно осанки. Исследование подтверждает, что сильный пресс улучшает устойчивость тела в повседневной жизни.

Традиционные упражнения могут быть сложными для новичков, вызывая дискомфорт в спине или шее.

Скручивания стоя — эффективная альтернатива, особенно для тех, кому сложно выполнять движения на полу.

3 упражнения, которые стоит начать уже сегодня

Эксперт рекомендует три базовых упражнения для начинающих. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений каждый через день. Такой интервал даёт мышцам время на восстановление, необходимое для стабильного роста.

Общая активация

Поднимите руки и коснитесь поднятого колена, сохраняя спину прямой.

"Чем выше вы сможете поднять колено, тем легче будет укрепить пресс", — объясняет Альфьери.

Скручивание с перекрёстными мышцами живота

Заложив руки за ухо, поднимите колено, одновременно поворачивая корпус так, чтобы коснуться противоположного локтя.

Чередуйте стороны при каждом повторении, уделяя внимание сохранению правильной осанки на протяжении всего движения.

Укрепление корпуса

Третье упражнение направлено на осанку. Обопритесь о стену, полностью опираясь на позвоночник, пятки и руки. Напрягите мышцы живота и ягодиц на 5 секунд, не задерживая дыхания.

"Более элегантная осанка" — один из непосредственных эффектов этих упражнений, по словам эксперта.

Они помогают естественно втянуть живот, одновременно безопасно и эффективно укрепляя весь корпус.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
