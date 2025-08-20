Прощай, дряблость рук: эти отжимания можно выполнять без выхода из дома

Обвисание кожи рук — распространённое возрастное изменение, усугубляемое, помимо прочего, прогрессирующей потерей мышечной массы и снижением упругости кожи. Это сочетание приводит к заметному обвисанию кожи, особенно на внутренней стороне, что приводит к появлению так называемых "крыльев летучей мыши".
Хотя эта проблема может показаться неизбежной, существуют простые упражнения, которые помогут эффективно с ней бороться.
По словам тренера Алисии Мартин, выполнение специальных силовых упражнений дома, без использования оборудования или походов в спортзал, — это эффективная стратегия для поддержания упругости и рельефности рук. Один из лучших вариантов для проработки этой зоны — отжимания на трицепс под наклоном.
В отличие от традиционных отжиманий от пола, в этом упражнении используется стена или возвышенная поверхность, например, столешница, что облегчает выполнение даже тем, кто пока недостаточно силён для обычного варианта.
Как делать?
По словам Мартина, главное — постоянство: регулярное выполнение этой программы отжиманий позволит вам обрести более сильные и упругие руки, не выходя из дома.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
