Эти приложения для тренировок вознаграждают вас за пройденные шаги бесплатными подарками

Приложения для тренировок поощряют спортсменов скидками за пройденные километры

Ходьба может не только поднять настроение: она связана с уменьшением риска депрессии и тревожности, улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы и памяти. Всего 10 минут быстрой ходьбы в день достаточно, чтобы почувствовать разницу.

Помимо пользы для здоровья ваши шаги могут также приносить вам вознаграждения, такие как кофе и другие приятные мелочи, благодаря всё большему числу приложений, которые превращают ваши шаги в бесплатные подарки.

Тем временем протестированы несколько приложений, позволяющих обменивать шаги на вещи.

Paace

Если вы ищете мгновенные и ощутимые вознаграждения, Paace — самый простой из всех. Приложение не показывает точное количество шагов, эквивалентное баллу, но заработанные баллы можно обменять на такие предложения, как скидка на кофе, сэндвичи или даже пачку копчёного лосося в независимых кафе и ресторанах.

При регистрации вам необходимо предоставить личную информацию, включая ваше имя, адрес электронной почты и номер телефона.

Также рекомендуется предоставить данные о местоположении, чтобы вы могли видеть, что доступно поблизости.

Вы можете отключить эту функцию в настройках и продолжать искать места рядом с вами на карте, но некоторые функции могут не работать.

Sweatcoin

Вам должно быть не менее 13 лет, чтобы зарегистрироваться в этом приложении. Оно вознаграждает вас за пройденные шаги собственной цифровой валютой (Sweatcoin), которую можно потратить на предложения в магазине приложений.

На торговой площадке в основном представлены рекламные предложения, такие как бесплатные пробные версии или акции "только оплата доставки" на всё — от скидок на протеиновые батончики и носки до скидок на йогу и фитнес-одежду, а не простые вознаграждения, которые можно получить без каких-либо уловок.

BetterPoints

Вы можете обменять баллы на ваучеры для покупок на Amazon, Argos и New Look. Вы также можете пожертвовать их благотворительным организациям.

Однако есть нюанс: BetterPoints работает корректно только в том случае, если местный совет или партнёрская организация реализует соответствующую программу в вашем районе.

