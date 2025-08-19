Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мыло, уксус и оливковое масло помогают сохранить блеск пластиковых деталей авто
Названы точные причины, из-за которых мы не получим мира на Украине
Подъём по лестнице сжигает до 20 калорий в минуту — данные исследований
Собаки превосходят кошек в социальном интеллекте и обучаемости — данные учёных
Хвойный опад улучшает структуру почвы и сохраняет влагу на грядках
Бен Стиллер покидает режиссёрское кресло третьего сезона Разделения
Использование белого цвета в интерьере помогает выделить декоративные элементы
Александр Пушной вспомнил о наказании мытьём туалетов в детсаду за непослушание
ЛДПР: освободить от НДФЛ граждан с доходом менее 30 тысяч

Попрощайтесь с жиром на животе: 3 нестандартных упражнения стоя для тех, кому за 40 лет

Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
4:44
Спорт

Если вам больше 40 лет и вы пытаетесь избавиться от упрямого жира на животе, скорее всего, вам говорили просто "больше кардио". В чём проблема? Бесконечные километры на беговой дорожке или велосипеде часто не дают результата. С возрастом наш метаболизм замедляется, мышечная масса уменьшается, и организм становится всё более упрямым в борьбе с жиром.

Интервальные тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Интервальные тренировки

Чтобы добиться реального прогресса, вам нужна стратегия, которая наращивает сухую мышечную массу, повышает силу и ускоряет метаболизм ещё долго после того, как вы перестали двигаться. Силовые упражнения стоя — один из лучших способов добиться этого.

Они задействуют сразу несколько групп мышц, задействуют корпус со всех сторон и повышают частоту сердечных сокращений гораздо эффективнее, чем традиционные кардиотренировки. Они также улучшают равновесие, подвижность и координацию — ключевые элементы для поддержания активности и работоспособности в пожилом возрасте. Хорошая новость: вам не нужен продвинутый план тренировок или сложное оборудование, чтобы начать.

Эти три упражнения стоя помогут вам сжечь калории, проработать мышцы кора и сделать живот более рельефным, без скручиваний или многочасовых кардиотренировок.

Упражнение №1: "Дроворубы"

"Дроворубы" — одно из эффективных упражнений, сочетающих силу корпуса с реальными функциями. Они тренируют косые мышцы живота посредством вращения, одновременно задействуя плечи, бёдра и ноги. Это динамичный способ подтянуть мышцы живота и развить вращательную силу, что особенно важно с возрастом.

Техника выполнения

  1. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и возьмите гантель обеими руками. Начните с того, что гантель находится на одном бедре, слегка согнув колени.
  2. Поверните корпус, одновременно проводя гантель по диагонали над противоположным плечом. Держите корпус напряженным и работайте бедрами, а не только руками.
  3. Вернитесь в исходное положение, контролируя движение, и повторите.

Рекомендуемое количество подходов и повторений: выполните 3 подхода по 10-12 повторений на каждую сторону. Отдыхайте между подходами 45-60 секунд.

Скручивания стоя с подтягиванием колена к локтю

Это упражнение стоя прорабатывает весь корпус, не опускаясь на пол. Перекрёстное движение тела задействует косые и прямые мышцы живота, улучшая координацию и равновесие. Это щадящий для суставов способ проработать пресс, не отрываясь от пола.

Техника выполнения

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, руки за головой.
  2. Поднимите одно колено к груди, одновременно поворачивая туловище и подтягивая противоположный локоть к этому колену.
  3. Напрягите мышцы пресса в верхней точке движения.
  4. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение с другой стороны. Чередуйте стороны в течение всего подхода, сохраняя напряжение мышц кора.

Рекомендуемые подходы и повторения: выполните 3 подхода по 12-20 повторений на каждую сторону. Отдыхайте 30-45 секунд между подходами.

Вращательные махи гирей

Стандартные махи гирей сами по себе творят чудеса для сжигания жира и укрепления мышц задней цепи. Добавление вращательного компонента выводит его на новый уровень, задействуя косые мышцы живота и заставляя корпус стабилизироваться под нагрузкой.

Это упражнение сочетает кардио, силовые и вращательные упражнения в одном эффективном комплексе.

Техника выполнения

  1. Встаньте, расставив ноги чуть шире бедер, и возьмите гирю обеими руками. Отведите гирю назад между ног, одновременно сгибая бедра.
  2. Отталкиваясь бедрами, сделайте мах гирей вперед и слегка поперек тела в сторону. Слегка поворачивайте корпус во время маха, сохраняя напряжение в мышцах кора.
  3. Меняйте направление маха в каждом повторении или выполните все повторения на одну сторону, прежде чем менять направление.

Рекомендуемые подходы и повторения: выполните 3 подхода по 12-15 повторений на каждую сторону. Отдыхайте 60-75 секунд между подходами.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Последние материалы
Названы точные причины, из-за которых мы не получим мира на Украине
Подъём по лестнице сжигает до 20 калорий в минуту — данные исследований
Собаки превосходят кошек в социальном интеллекте и обучаемости — данные учёных
Хвойный опад улучшает структуру почвы и сохраняет влагу на грядках
Бен Стиллер покидает режиссёрское кресло третьего сезона Разделения
Использование белого цвета в интерьере помогает выделить декоративные элементы
Александр Пушной вспомнил о наказании мытьём туалетов в детсаду за непослушание
ЛДПР: освободить от НДФЛ граждан с доходом менее 30 тысяч
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Финны скучают по дешёвому российскому бензину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.