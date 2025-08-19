После 40: делайте эти 5 упражнений, чтобы навсегда забыть про дряблое тело

Жизнь не стоит на месте. Насыщенные графиком работы, планами на встречи и бесконечными делами, поход в спортзал на персональную тренировку быстро отходит на второй план. Но здоровье и благополучие — это приоритет, особенно после 40 лет.
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка
"Как сертифицированный фитнес-тренер и тренер по женскому здоровью, я считаю, что возраст не ограничивает ваш силовой потенциал, а просто меняет наш подход к тренировкам", — говорит Кристина Тёрнюр, магистр наук, сертифицированный фитнес-тренер.
Представленные ниже упражнения актуальны всегда, потому что они тренируют те же движения, которые мы используем ежедневно: приседания, жимы, тяги, наклоны и стабилизацию. После 40 лет главная цель — хорошо двигаться, оставаться сильным и поддерживать тело в форме.
5 классических силовых упражнений для после 40
Приседания
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Вытяните руки перед собой или положите их на бёдра. Согните колени и бёдра, чтобы опуститься в присед.
Опускайтесь, пока бёдра не станут параллельны полу. Опираясь на пятки, вернитесь в положение стоя.
Выполните 3-4 подхода по 8-12 повторений.
Чтобы изменить упражнение, обопритесь о стул или столешницу для поддержки или уменьшите глубину приседа.
Отжимания
Примите положение высокой планки, расположив руки под плечами и выпрямив тело. Согните руки в локтях и опустите грудь к полу. Сохраняйте тело прямым, пока опускаетесь.
Вернитесь в исходное положение, выпрямляя руки.
Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений.
Чтобы модифицировать это упражнение, положите руки на скамью или стену, чтобы уменьшить нагрузку на плечи и запястья.
Ягодичный мост
Лягте на спину, согните колени и поставьте стопы на ширину бедер на пол. Опираясь на пятки, поднимите бедра, пока ваше тело не образует прямую линию от головы до пяток.
Напрягите ягодицы, задержавшись на мгновение в верхней точке.
Верните бедра в исходное положение.
Выполните 3-4 подхода по 12-15 повторений.
Чтобы усложнить упражнение, выполните ягодичный мостик на одной ноге.
Тяга штанги в наклоне
Встаньте прямо, ноги на ширине бёдер, возьмите в каждую руку по гантели перед собой.
Наклонитесь в бёдрах, пока туловище не станет параллельно полу. Держите спину ровно, колени расслаблены.
Опускайте гантели, полностью выпрямляя руки. Подтяните гантели к туловищу.
Опуститесь в исходное положение, контролируя движение.
Выполните 3-4 подхода по 8-12 повторений.
Планка
Расположите руки под плечами. Надавите подушечками пальцев и прижмите внутреннюю сторону руки к подмышке. Расставьте ноги на ширину бедер. Тело должно образовать прямую линию.
Напрягите пресс, сожмите ягодицы и подтянитесь вверх через квадрицепсы.
Удерживайте планку, выполнив 3-4 подхода по 20-40 секунд.
Чтобы модифицировать это упражнение, опуститесь на колени, сохраняя прямую линию от плеч до бедер.
Уточнения
Пла́нка (через немPlanke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар.рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.