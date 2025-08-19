Агент Левандовски объяснил, почему игрок Барсы отказался от гигантского контракта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Левандовски отклонил предложение на 100 миллионов евро за сезон
Спорт

Спортивный директор "Барселоны" Деку заявил, что клуб "полностью доверяет Роберт Левандовски, несмотря на то, что ему 36 лет, и в настоящее время клуб не намерен искать нового нападающего".

Барселона
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барселона

Агент Левандовски, Пини Захави, рассказал, что "год назад у Левандовски было конкретное предложение от Саудовской Аравии, а именно контракт на сумму более 100 миллионов евро за сезон! Но он предпочёл играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов и был близок к достижению обеих целей".

Захави также не скрывал, как польский нападающий относится к своей нынешней команде: "Барселона" — это его место в мире, где Левандовски чувствует себя как дома. К тому же, саудовские клубы переполнены игроками, и они не знают, что с ними делать. Существует лимит на иностранных игроков, что ограничивает их возможности. Но Роберт всё равно не хотел там играть".

Однако заявления Левандовски, сделанные им ранее, развеяли любые сомнения относительно его будущего, подтвердив (и вышеизложенным) слова своего агента Пини Захави: "Для меня это даже не вопрос. Я останусь в следующем сезоне (2025/26). Сейчас я думаю только о "Барселоне".

Левандовски стремится продолжить карьеру после лета 2026 года, когда истечёт его контракт. По его словам, его биологический возраст был проверен, и "его текущий биологический возраст составляет 30 лет", что свидетельствует об уверенности в своей физической форме.

Уточнения

Ро́берт Левандо́вский (пол. Robert Lewandowski, польское произношение: [ˈrɔbɛrt lɛvanˈdɔfskʲi] ; род. 21 августа 1988, Варшава) — польский футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и капитан национальной сборной Польши.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Левандовски отклонил предложение на 100 миллионов евро за сезон
