Теннисист Медведев не хочет компромиссов: он угрожает байкотированием матчей

Теннисист Медведев предупреждает, что может начать бойкотировать матчи
Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев переживает сложный период в своей карьере и не может повторить свои прошлые результаты даже на харде. Даже в Цинциннати он быстро сошел со сцены, не скрывая своих трудностей.

Даниил Медведев
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Даниил Медведев

15-я ракетка мира никогда не стеснялась выражать свои чувства, даже идя против течения. Он делал это даже в отношении расписания матчей, по-своему. В последние недели много говорят о трудностях, связанных с неизбежными изменениями в расписании матчей.

Плохая погода и продление предыдущих матчей часто приводили к многочасовым задержкам, вынуждая теннисистов корректировать свои графики. Многие игроки, которые должны были выйти на корт относительно рано, играли на несколько часов позже, переключаясь с утренних на вечерние. Медведев, однако, не особо расстроен тем, что не играет рано утром.

Российский теннисист, несколько идя наперекор мнению коллег, объяснил свою точку зрения: ему не нравится раннее начало матчей.

Как сообщает The Guardian, Медведев не хочет выходить на корт слишком рано, предпочитая избегать идеи сразу начинать день. Вот его слова, сопровождаемые угрозой бойкотировать матчи: "Сегодня я разговаривал со своей командой. Я сказал: "Когда мне будет 35, я, возможно, просто бойкотирую матчи в 11 утра". Они скажут: "Я не приду. Прощай". То есть: "Эй, я не проснулся. Извините, ребята". По-моему, 11 утра — это слишком рано. Вставать нужно в 6:30, а если играешь ночью, то встаёшь в 9 утра. Это полностью меняет твой взгляд на матч. Это просто безумие". Более того, даже в Цинциннати из-за дождя расписание постоянно менялось.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
