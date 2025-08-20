Переписать гены ожирения поможет этот простой способ: вот что говорит наука

Исследователи из Национального университета Сингапура доказали, что здоровый образ жизни может повлиять на гены, из-за которых люди начинают страдать от диабета и набирают лишний вес.
265 взрослых с избыточным весом проходили 16-недельную программу с диетой и тренировками под присмотром врачей. Они дали понять, как образ жизни влияет на генетику. За 16 недель участники в среднем потеряли 10% веса, а реакция на инсулин улучшилась примерно на 30%.
Но главные изменения ученые обнаружили в генах. Нашлись сотни генетических участков, где влияние образа жизни регулирует экспрессию генов.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
