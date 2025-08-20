Переписать гены ожирения поможет этот простой способ: вот что говорит наука

ЗОЖ может изменить и переписать гены ожирения, доказали учёные

Исследователи из Национального университета Сингапура доказали, что здоровый образ жизни может повлиять на гены, из-за которых люди начинают страдать от диабета и набирают лишний вес.

265 взрослых с избыточным весом проходили 16-недельную программу с диетой и тренировками под присмотром врачей. Они дали понять, как образ жизни влияет на генетику. За 16 недель участники в среднем потеряли 10% веса, а реакция на инсулин улучшилась примерно на 30%.

Но главные изменения ученые обнаружили в генах. Нашлись сотни генетических участков, где влияние образа жизни регулирует экспрессию генов.

