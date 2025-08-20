Похудейте почти в два раза: вам нужно исключить только один вид продуктов

Исключение ультраобработанных продуктов может привести к потере веса почти вдвое

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine 4 августа, показало, что взрослые с избыточным весом, отказавшиеся от ультраобработанных продуктов (УПП), потеряли почти вдвое больше веса за два месяца, чем те, кто этого не сделал.

Девушка отслеживает похудение с помощью ии

К УПП относятся, среди прочего, блюда из микроволновки, газированные напитки, картофельные чипсы и фасованное печенье. Но к ним также могут относиться продукты, продаваемые как "здоровая пища", утверждают некоторые медицинские специалисты.

УПП проходят несколько стадий обработки, чтобы "стабилизироваться для употребления", рассказал Джеффри Крафт, бариатрический хирург.

"Обработанные продукты — это не натуральные продукты", — сказал он. "Они прошли через фабрику или были химически изменены, чтобы дольше храниться на полке".

Kraft заявила, что они "не вызывают нашего обычного чувства сытости". Похудение с помощью цельных продуктов часто связано с высоким содержанием клетчатки и белка, что помогает людям дольше чувствовать сытость, говорит Эшли Карнахан, дипломированный диетолог-нутрициолог. Даже протеиновые батончики можно считать ультраобработанными, но Карнахан сказала, что употреблять их время от времени допустимо.

"Имейте в виду, что варёное яйцо содержит 7 граммов белка и является наиболее полноценным продуктом питания на основе цельного белка", — сказала она Fox News Digital. "Я всегда рекомендую в первую очередь цельные продукты".

Тем, у кого нет времени на приготовление еды, попробуйте сосредоточиться на продуктах "в их цельном виде. К ним относятся яблоки, бананы, морковные палочки, орехи и семечки, натуральное арахисовое масло и простой греческий йогурт. Постепенное увеличение потребления фруктов и овощей до 3 чашек овощей и 2 чашек фруктов в день — хорошее начало, способствующее общему здоровому питанию.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

