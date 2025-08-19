Новичков это упражнение калечит: правда о вирусной тренировке с гирей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:08
Спорт

В социальных сетях набирает популярность челлендж «100 махов гирей в день». Правила просты: нужно делать сто повторений упражнения ежедневно — за один раз или разделив на подходы. Участники обещают впечатляющие эффекты: сжигание жира, укрепление спины и ягодиц, рост силы и мышечной массы.

Спортсмен с гирей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортсмен с гирей

Звучит заманчиво: минимальное оборудование, всего несколько минут в день — и результат. Но специалисты по спортивной науке предупреждают: подобная практика может оказаться опаснее, чем кажется на первый взгляд.

Для всех — значит ни для кого

Главная проблема челленджа — его универсальность. Он одинаково предлагается всем: новичкам и профессионалам, людям с травмами и без них, независимо от целей и возможностей.

Но махи гирей — это динамическое упражнение, требующее хорошей техники и подвижности тазобедренных суставов. У неподготовленных людей оно быстро превращается в источник боли в спине и неправильных двигательных привычек.

Эффективная тренировка должна учитывать ваш уровень подготовки и здоровье. Один и тот же шаблон для всех — прямой путь к травме.

Где прогресс

Организм умеет адаптироваться. Выполняя каждый день сто махов с одинаковым весом, вы быстро перестанете ощущать нагрузку. Первые недели мышцы могут «гореть», но вскоре прогресс остановится.

В отличие от продуманной программы, где действует принцип прогрессивной перегрузки — постепенного увеличения веса или объёма работы, челлендж не предполагает развития. Это значит, что прогресс быстро упирается в потолок.

Риск травмы

Сотня взрывных повторений ежедневно без отдыха перегружает мышцы и суставы. Чаще всего страдают поясница и плечи. Повторяющаяся нагрузка без восстановления повышает риск воспалений, отёков и болей, которые могут вывести из строя на недели.

Травма от чрезмерных махов особенно опасна для новичков, которые ещё не освоили технику и контроль над движением.

Восстановление — неотъемлемая часть тренировки

Любая программа должна включать дни отдыха. Именно в паузах тело адаптируется, мышцы становятся сильнее, а связки — крепче.

Махи гирей создают нагрузку не только на мышцы, но и на центральную нервную систему. Ежедневное выполнение без пауз способно привести к хронической усталости, ухудшению сна и даже снижению эффективности в других видах активности.

Если вы ощущаете постоянную боль или напряжение после такого эксперимента, это верный сигнал: организму нужен отдых.

Где разнообразие

Фитнес не ограничивается одним упражнением. Развитие силы и выносливости требует работы в разных плоскостях: приседания, жимы, тяги, упражнения на стабилизацию.

Челлендж «100 махов» тренирует лишь одну группу движений. Сначала это может быть интересно, но вскоре превращается в механическое повторение без роста силы и реальных изменений в теле.

Можно ли использовать махи разумнее

У упражнения с гирей, конечно, есть достоинства. Оно повышает частоту сердечных сокращений, укрепляет заднюю цепь мышц, развивает выносливость. Челлендж может быть полезен как способ приучить себя к регулярной активности.

Но чтобы махи стали эффективным инструментом, важно соблюдать несколько правил:

  • Выбрать подходящий вес и освоить технику;

  • Варьировать объём и интенсивность;

  • Включать дни отдыха;

  • Использовать махи как часть комплексной программы, а не единственное упражнение.

Куда полезнее интегрировать махи в интервальные или круговые тренировки, сочетая их с другими движениями. Тогда они станут не источником травмы, а надёжным инструментом развития силы и выносливости.

Уточнения

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
