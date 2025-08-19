Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Кардиолог Мамедов предупредил о смертельной опасности самолечения гипертонии
Yle: в финском городе крупная авария оставила 19 000 жителей без света
Роза Сябитова предупредила мужчин о типах женщин, которых не стоит брать в жены
Башня аспургиан в Абрау-Дюрсо: археологи обеспокоены сохранностью находки
Сохо Лондона: мифы, реальность и ночная жизнь причудливого района
Избавиться от пауков в доме помогут цитрусовые корки
Пингвины развивают скорость до 36 км/ч под водой — данные орнитологов
Диетолог Мансурова: яблоки полезно есть с кожурой, а манго лучше чистить

Тихий убийца в зеркале: к чему приводит лишний вес, если ничего не менять

Утренняя зарядка помогает ускорить метаболизм и снизить вес — фитнес-эксперта Ирины Ротач
3:49
Спорт

Избыточный вес — это не только про внешний вид. Он напрямую связан с риском развития серьёзных хронических заболеваний. Диабет 2 типа, сердечно-сосудистые патологии, инсульт, онкология, заболевания печени, суставов и даже психические расстройства — всё это может быть следствием накопления лишнего жира.

Толстый мужик
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Толстый мужик

По данным исследований, около 90% людей с диабетом 2 типа имеют лишний вес. Высокий уровень глюкозы в крови повреждает сердце, почки, глаза и нервную систему.

Жировые отложения также повышают артериальное давление и уровень холестерина, перегружают сердце, увеличивая риск инфарктов и инсультов.

Жир, который мешает дышать и двигаться

Лишний вес влияет не только на внутренние органы. Например, избыточный жир вокруг дыхательных путей может вызывать апноэ во сне — кратковременные остановки дыхания ночью. Это нарушает качество сна и повышает риск сердечных осложнений.

Суставы тоже страдают. Дополнительная нагрузка на колени и тазобедренные суставы ускоряет их износ, вызывает хроническую боль и ограничивает подвижность.

Не менее опасен жир, скапливающийся в печени — это может привести к воспалению и серьёзным заболеваниям органа.

В целом, избыточный вес может увеличить риск преждевременной смерти на 22-91%.

Психологическая нагрузка

Помимо физического дискомфорта, ожирение снижает качество жизни. Люди с лишним весом часто сталкиваются с социальной стигмой, ограничениями в активности, тревожностью, депрессией и изоляцией. Всё это образует замкнутый круг, выбраться из которого непросто.

Утренняя зарядка: просто и эффективно

Если нет времени на полноценную тренировку, достаточно 15 минут утром. Даже короткие занятия могут улучшить самочувствие и ускорить метаболизм. Вот несколько простых, но полезных упражнений от фитнес-эксперта Ирины Ротач:

1. Шаги на месте с подъёмом рук

  • Встаньте прямо, руки над головой, ладони вперёд.
  • Шагайте на месте, высоко поднимая колени.
  • Одновременно сгибайте руки в стороны до талии.
  • Сделайте 20 подъёмов.

2. Махи ногами

  • Стойка на ширине плеч, руки перед собой.
  • Делайте мах вперёд левой ногой и касайтесь её правой рукой.
  • Повторите другой ногой. Всего — 20 повторений.

3. Подъём колен с сведением рук

  • Руки разведены в стороны, ладони вперёд.
  • При подъёме колена сводите руки перед собой.
  • Повторите 20 раз, чередуя ноги.

4. Боковое подтягивание

  • Руки вверх, ноги чуть шире плеч.
  • Перенесите вес на правую ногу, подтяните левую к животу, прижимая к ней локти.
  • Повторите в другую сторону — по 20 раз.

5. Боковая "мельница"

  • Стоя, разверните одну стопу вбок.
  • Поднимите противоположную руку вверх, другую опустите вдоль тела.
  • Наклонитесь и тянитесь рукой к стопе.
  •  Сделайте 17 наклонов на каждую сторону.

Даже немного — уже победа

Снижение массы тела всего на 5-10% уже может существенно улучшить здоровье. Это снижает давление, уровень сахара, уменьшает риск болезней сердца и суставов.

Важно помнить: путь к здоровью начинается с первого шага. Даже простая утренняя зарядка уже может запустить процесс позитивных изменений.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Садоводство, цветоводство
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков Аудио 
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США
Мир. Новости мира
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Башня аспургиан в Абрау-Дюрсо: археологи обеспокоены сохранностью находки
Сохо Лондона: мифы, реальность и ночная жизнь причудливого района
Избавиться от пауков в доме помогут цитрусовые корки
Пингвины развивают скорость до 36 км/ч под водой — данные орнитологов
Утренняя зарядка помогает ускорить метаболизм и снизить вес — фитнес-эксперта Ирины Ротач
Диетолог Мансурова: яблоки полезно есть с кожурой, а манго лучше чистить
5 секретов идеальных кабачков: добавьте чеснок, сметану или оливковое масло для потрясающего вкуса
Скандал на концерте Akon в Сочи: рэпер оседлал удивлённого охранника
Ламинирование волос в домашних условиях: секреты, которые помогут приблизиться к салонному эффекту
Подрядчик требует с Альтова 12,8 млн рублей за реконструкцию Лиговских бань
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.