Болят колени после 60? Этот вид фитнеса вернёт радость движения без риска!

2:48
Спорт

Проблемы с коленями — частая проблема для людей старше 60 лет. Многие считают, что малоподвижный образ жизни поможет справиться с этой проблемой, но это не так. Наоборот, умеренная физическая активность необходима для поддержания подвижности и здоровья суставов. Среди различных методов лечения особенно выделяется пилатес.

Тренировка
Фото: freepik.com by shurkin_son, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

Пилатес: мягкая и эффективная альтернатива

Пилатес часто недооценивают по сравнению с более популярными видами спорта, такими как бег или плавание. Однако для людей с болями в коленях он может стать отличным решением. Этот метод укрепления мышц, в отличие от других, направлен на мышцы кора, ягодицы, бедра и спину — зоны, которые поддерживают коленные суставы, утверждает sasu-manso.fr.

Для всех возрастов и уровней подготовки

Пилатес отличается тем, что им можно заниматься в любом возрасте и с любым уровнем физической подготовки. Даже если вы никогда раньше не занимались спортом, вы можете начать с пилатеса на стуле, специально разработанного для пожилых людей.

Преимущества для здоровья суставов

Пилатес не только укрепляет мышцы, но и улучшает осанку, что помогает снизить нагрузку на колени. Кроме того, он способствует улучшению равновесия, что особенно важно для предотвращения падений у пожилых людей.

Как включить пилатес в повседневную жизнь?

Для достижения наилучших результатов рекомендуется заниматься пилатесом под руководством квалифицированного инструктора. Это поможет вам правильно выполнять упражнения и избежать травм. Два-три занятия в неделю — оптимальный режим для заметного улучшения состояния.

Онлайн-ресурсы для домашнего использования

Если вы предпочитаете заниматься дома, существует множество онлайн-курсов и видеоуроков на YouTube. Однако важно помнить, что на начальном этапе профессиональная помощь особенно важна для правильного выполнения движений.

Забота о теле и улучшение качества жизни

Пилатес — это не просто упражнения, а комплексный подход к заботе о теле. Он помогает развить осознанность движений и контроль дыхания, что способствует улучшению общего самочувствия. Включение пилатеса в свою программу поможет не только справиться с болями в коленях, но и улучшить общее качество жизни.

В то время как плавание и езда на велосипеде также полезны, пилатес предлагает более мягкий и целенаправленный подход к укреплению суставов. Это безопасный и эффективный способ поддерживать здоровье коленей, не рискуя получить травму.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
