Срочно ускорьте шаг: новое исследование раскрыло секрет долголетия

Новое исследование Американского журнала профилактической медицины (опубликовано 17 августа 2025 года) показывает удивительные результаты: всего 15 минут быстрой ходьбы ежедневно могут снизить риск преждевременной смерти на 20% по сравнению с медленной ходьбой.
Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба по лестнице
Это открытие особенно важно для тех, кто не может выделить время для полноценных тренировок.
Ключевые преимущества быстрой ходьбы:
Сердечно-сосудистая система
Улучшает кровообращение
Снижает артериальное давление
Уменьшает риск инфаркта на 30-40%
Когнитивное здоровье
Снижает риск деменции на 25%
Замедляет возрастное ухудшение памяти
Стимулирует рост новых нейронных связей
Обмен веществ
Помогает контролировать уровень сахара в крови
Снижает риск диабета 2 типа на 20%
Способствует поддержанию здорового веса
Онкопрофилактика
Уменьшает воспалительные процессы
Снижает риск некоторых видов рака
Укрепляет иммунную систему
Как определить правильный темп?
Вы должны уметь говорить, но не петь
Частота шагов: 100-130 в минуту
Легкая одышка — признак эффективной нагрузки
Используйте фитнес-трекеры для контроля
5 советов для максимальной пользы
Соблюдайте технику: прямая спина, активная работа руками
Дышите правильно: вдох через нос, выдох через рот
Выбирайте удобную обувь с хорошей амортизацией
Увеличивайте нагрузку постепенно — начните с 10 минут
Сделайте привычкой — лучше 15 минут ежедневно, чем 2 часа раз в неделю
Доктор Вэй Чжэн, руководитель исследования отметил, данные показывают, что даже минимальная, но регулярная физическая активность дает значительные преимущества для здоровья, пишет ksl.com.
"Быстрая ходьба — это простой и доступный способ продлить жизнь", — заключил он.
Уточнения
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.