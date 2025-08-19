Срочно ускорьте шаг: новое исследование раскрыло секрет долголетия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Быстрая ходьба положительно влияет на продолжительность жизни
2:03
Спорт

Новое исследование Американского журнала профилактической медицины (опубликовано 17 августа 2025 года) показывает удивительные результаты: всего 15 минут быстрой ходьбы ежедневно могут снизить риск преждевременной смерти на 20% по сравнению с медленной ходьбой.

Ходьба по лестнице
Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба по лестнице

Это открытие особенно важно для тех, кто не может выделить время для полноценных тренировок.

Ключевые преимущества быстрой ходьбы:

Сердечно-сосудистая система

  • Улучшает кровообращение
  • Снижает артериальное давление
  • Уменьшает риск инфаркта на 30-40%

Когнитивное здоровье

  • Снижает риск деменции на 25%
  • Замедляет возрастное ухудшение памяти
  • Стимулирует рост новых нейронных связей

Обмен веществ

  • Помогает контролировать уровень сахара в крови
  • Снижает риск диабета 2 типа на 20%
  • Способствует поддержанию здорового веса

Онкопрофилактика

  • Уменьшает воспалительные процессы
  • Снижает риск некоторых видов рака
  • Укрепляет иммунную систему

Как определить правильный темп?

  • Вы должны уметь говорить, но не петь
  • Частота шагов: 100-130 в минуту
  • Легкая одышка — признак эффективной нагрузки
  • Используйте фитнес-трекеры для контроля

5 советов для максимальной пользы

  1. Соблюдайте технику: прямая спина, активная работа руками
  2. Дышите правильно: вдох через нос, выдох через рот
  3. Выбирайте удобную обувь с хорошей амортизацией
  4. Увеличивайте нагрузку постепенно — начните с 10 минут
  5. Сделайте привычкой — лучше 15 минут ежедневно, чем 2 часа раз в неделю

Доктор Вэй Чжэн, руководитель исследования отметил, данные показывают, что даже минимальная, но регулярная физическая активность дает значительные преимущества для здоровья, пишет ksl.com.

"Быстрая ходьба — это простой и доступный способ продлить жизнь", — заключил он.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
