Стыдно за коллегу: Губерниев обрушился с критикой на высказывания Боярского

Сексистский скандал в футболе: Губерниев разгневан высказываниями Боярского

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев выразил сожаление по поводу комментариев Александра Боярского, сказанных в адрес девушки-арбитра. Комментатор посоветовал ей "заниматься своими делами на кухне" вместо судейства футбольного матча.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дмитрий Губерниев

Губерниев резко осудил поведение коллеги, назвав его "глупым человеком". Он подчеркнул, что не может найти других слов для описания этой ситуации.

"Мне стыдно за так называемого коллегу. Можно просто мудилой назвать. Больше нечего добавить", — сказал Губерниев, слова которого приводит Газета.Ru.

17 августа во время матча Боярский выразил недовольство судейством женщины, отметив, что это приводит к "смешным вещам". Он посоветовал арбитру Арине Станововой сосредоточиться на семейных обязанностях, таких как рождение детей, вместо судейства. Также он заявил, что место женщин — в женском футболе.

После инцидента пресс-служба ФК "Родина" сообщила об отстранении Боярского от работы. 18 августа комментатор извинился за свои слова, объяснив их эмоциональным состоянием, и отметил, что девушки являются украшением футбола.

В Госдуме назвали произошедшее недопустимым и призвали Российский футбольный союз принять меры.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».

