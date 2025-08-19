Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гора мышц: Валерия восхитилась спортивной фигурой мужа Иосифа Пригожина
С 1 сентября в России вступят в силу новые запреты на бизнес на даче
Громкая работа вентилятора печки может быть связана с забитым фильтром
Регионы Китая Нинся, Юньнань и Шаньдун стали центрами виноделия Азии
Каменная рыба, мурена и акула: рыбы которые чаще всего травмируют людей
Французский тост готовят из черствого хлеба, пропитанного яично-молочной смесью
Быстрая ходьба положительно влияет на продолжительность жизни
Скрытый душ и унитазы с инсталляцией упрощают ремонт и экономят место в ванной
Стразы, глиттер и блестящий декор утратили популярность в маникюре 2025 года

Секрет Шварценеггера: как построить спину как у Терминатора всего за 3 месяца

Главное правило тренировки спины — сочетание вертикальных и горизонтальных тяг
2:12
Спорт

Широкая, рельефная спина — это не только вопрос эстетики, но и основа силы, осанки и здоровья позвоночника. Если ты хочешь построить по-настоящему мощный верх тела, без прокаченной спины не обойтись. Но какие упражнения действительно работают, а какие лишь тратят твое время?

Больная спина
Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Больная спина

Главное правило тренировки спины — сочетание вертикальных и горизонтальных тяг. Это значит, что тебе нужны как подтягивания, так и тяги в наклоне. Подтягивания широким хватом — король среди упражнений для ширины, они отлично развивают широчайшие мышцы. Если не можешь подтягиваться — начинай с гравитрона или негативных повторений. Для толщины спины незаменима становая тяга — она включает всю заднюю цепь, от трапеций до поясницы. Но будь осторожен с техникой, иначе вместо роста мышц получишь травму.

Еще одно must-have упражнение — тяга штанги в наклоне. Оно прорабатывает середину спины, ромбовидные и трапеции. Важно держать корпус под углом 45 градусов и тянуть штангу к поясу, а не к груди. Для изоляции отлично подходит тяга Т-грифа или горизонтальная тяга в блочном тренажере — они позволяют сосредоточиться на сокращении мышц без лишней нагрузки на поясницу.

Не забывай и про тягу гантели одной рукой — это упражнение помогает проработать каждую сторону спины отдельно, исправляя дисбалансы. А чтобы добавить детализации, включи в тренировку пулловер с гантелью или в блоке — он растягивает широчайшие и придает спине тот самый "крылатый" вид.

Но даже самые лучшие упражнения не дадут результата без трех ключевых принципов: прогрессии нагрузок, правильной техники и достаточного восстановления. Спина любит объемные тренировки, но не терпит спешки — контролируй каждое движение, чувствуй работу мышц и не гонись за весами в ущерб форме. И тогда через несколько месяцев упорных тренировок ты увидишь в зеркале ту самую мощную спину, о которой мечтал.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ
Военные новости
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
С 1 сентября в России вступят в силу новые запреты на бизнес на даче
Громкая работа вентилятора печки может быть связана с забитым фильтром
Регионы Китая Нинся, Юньнань и Шаньдун стали центрами виноделия Азии
Каменная рыба, мурена и акула: рыбы которые чаще всего травмируют людей
Быстрая ходьба положительно влияет на продолжительность жизни
Французский тост готовят из черствого хлеба, пропитанного яично-молочной смесью
Скрытый душ и унитазы с инсталляцией упрощают ремонт и экономят место в ванной
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Стразы, глиттер и блестящий декор утратили популярность в маникюре 2025 года
Возлюбленный дочери Успенской Никита Плотников судим за долги по ремонту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.