Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
1:20
Спорт

Бицепс — одна из самых популярных мышц, которую стремятся развить не только новички, но и опытные атлеты. Однако среди множества упражнений сложно выбрать то, которое действительно даст максимальный результат. Так какое же движение лучше всего прокачивает бицепс?

Бодибилдер качает бицепс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер качает бицепс

Исследования и практика показывают, что подъем штанги на бицепс стоя остается королем среди упражнений для этой мышцы. Оно задействует не только сам бицепс, но и плечевую мышцу (брахиалис), а также предплечья.

Ключевое преимущество — возможность работать с большими весами, что критически важно для роста силы и объема.

Однако не стоит забывать и о подтягиваниях обратным хватом — это базовое упражнение, которое включает бицепс в работу под другим углом, дополнительно нагружая спину.

Для изолированной проработки отлично подходят концентрированные подъемы гантели или сгибания на скамье Скотта, которые минимизируют читинг и заставляют бицепс работать на максимум.

Но главный секрет — не в выборе одного "волшебного" упражнения, а в грамотной комбинации разных движений, прогрессии нагрузок и правильной технике. Экспериментируйте, следите за ощущениями в мышцах, и тогда бицепс ответит вам ростом!

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей. Проксимальная часть состоит из двух головок — длинной (caput longum) и короткой (caput breve).

Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
