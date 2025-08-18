Карпин в шоке: роковая ошибка стоила Динамо победы в дерби с ЦСКА!

Тренер Динамо Карпин разобрал ошибки в игре с ЦСКА, приведшие к поражению

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал итоги матча 5-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА. Он отметил, что футболисты не могут полностью исключить индивидуальные ошибки, несмотря на все усилия.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

Карпин подчеркнул, что каждый игрок может потерять мяч, и важно контролировать, где и как это происходит. Он также отметил, что ошибки будут всегда присутствовать в игре, цитирует тренера Газета.Ru.

"Нет ни одного игрока, который бы не терял мяч. Вопрос — где терять и как терять. Индивидуальных ошибок не избежать, они были и будут всегда", — заметил Карпин.

Матч, который состоялся 17 августа на стадионе "ВТБ Арена", завершился со счётом 3:1 в пользу ЦСКА. В первом тайме голы забили Матеус Алвес и Милан Гаич, а в конце первой половины матча Матвей Кисляк увеличил преимущество армейцев. После перерыва Денис Макаров отыграл один мяч, но это не изменило исход игры.

По итогам тура ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 11 очков. "Динамо" находится на 12-й строчке с пятью баллами. Лидирует московский "Локомотив" с 13 очками.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

